Política María Dolores | Cabildo Abierto |

A la Justicia

María Dolores: sin el apoyo de Cabildo Abierto la oposición presentó denuncia penal

“No tenemos elementos como para hacer una denuncia de este tipo”, afirmó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Guido Manini Ríos dijo que no tiene elementos para acompañar la denuncia sobre la compra de María Dolores.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana) y Juan Martín Jorge (Partido Colorado) se hicieron presentes en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez para presentar formalmente la denuncia anunciada por la compra de la estancia María Dolores por parte del Intituto Nacional de Colonización (INC).

El documento apunta a una “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público. En ese sentido, se solicita que “se inicie investigación penal sobre las personas que hayan participado en dicha operación”.

Además de las firmas de Salle y Jorge, el documento cuenta con el apoyo formal del diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi y el representante del Partido Independiente Gerardo Sotelo.

Cabildo Abierto no apoyó la iniciativa

Una de las iniciativas de la oposición que CA nuevamente optó por no acompañar es la denuncia que impulsaron blancos, colorados, independientes e Identidad Soberana por presunto abuso de funciones y fraude en compra de la estancia en Florida. “No tenemos elementos como para hacer una denuncia de este tipo”, afirmó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “Quienes la presentan los tendrán, y tendrán que atestiguar después, cuando empiecen las instancias judiciales”, añadió.

“Yo entiendo que no está de más nunca que, si hay alguna sospecha o algún indicio de algo irregular o de presunto delito, la Justicia actúe. Nosotros, simplemente, no hemos participado porque no tenemos esos elementos; no quiere decir nada más que eso”, sostuvo.

La respuesta del FA

“Creo que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo”, opinó en rueda de prensa sobre la denuncia el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira. Agregó que “obstaculizar la justicia con estos asuntos parece absurdo, de política muy menor”.

Asimismo, profundizó que los informes con los que se cuenta hablan de que “se cumplió con la ley”. Además, aseguró que los agentes de Florida con los que ha hablado, tanto “productores” como el intendente, han sido “claros de que esta compra del gobierno uruguayo es positiva”.

Temas

