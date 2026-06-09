María Dolores: "No se cometió ninguna ilicitud" y "fue un gran show político"

"No se cometió ninguna ilicitud”

Este lunes, en conferencia de prensa con el resto de los diputados frenteamplistas que integraron la comisión, Sebastián Valdomir –quien presidió la investigadora– aseguró que la compra de María Dolores estuvo “enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno actuante”. Afirmó que para el oficialismo “ha quedado claro que no se cometió ninguna ilicitud” por parte del INC, por lo que “la compra fue ajustada a derecho”.

Asimismo, el diputado del FA destacó que en María Dolores ya “hay un proceso productivo en marcha”. Señaló que el proyecto “ya está rindiendo resultados”, puesto que el maíz plantado entre diciembre y enero “ya fue distribuido en productores pequeños de la lechería, que de alguna manera vieron fortalecido su esquema productivo”. “Lo que queda por delante es consolidar el proceso productivo que allí se está haciendo, que también entendemos que va a generarle muchas alternativas y muchas soluciones a la cuenca lechera en el departamento de Florida, en el norte del departamento de Canelones y en todo el ecosistema lechero en derredor de la estancia”, agregó.

Consultado sobre el plazo para presentar los informes, en vista de que el 30 de junio ingresará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, Valdomir señaló que, si bien quedan algunas sesiones en junio, es posible que el tratamiento de los informes en el plenario de la cámara baja se tenga que “posponer” para después de la votación del proyecto presupuestal. “Al Frente Amplio no le genera ninguna dificultad tanto hacerlo ahora y cerrar este tema en el mes de junio como dejarlo para después de agosto”, señaló.

Por su parte el diputado colorado Carlos Rydström en declaraciones a TV Ciudad dijo que desde la oposición no pueden descartar que haya habido algún delito en la compra de María Dolores, que tuvo “enormes cantidades de desprolijidades en el proceso”. “Entendemos que en muchos casos se puso una ideología ciega por delante de los informes técnicos y de la buena manera de gestionar los recursos públicos”, afirmó.

“Fue un gran show político”

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que hay “elementos importantes” para elaborar un informe distinto a los del FA y la coalición. Uno de ellos es que “no queda esclarecida la actuación de Chiesa, porque se cierra la investigadora, pero la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] todavía no respondió a las consultas”.

Antes de que se aprobara la creación de la comisión investigadora, Perrone había condicionado su voto a que se invitara a Chiesa –quien en el período pasado se desempeñó como director de la Granja– sobre su rol en la venta de la estancia. "Lo que hicie fue firmar y entregar el campo", afirmó el dirigente colorado cuando compareció ante la comisión.

Por otra parte, si bien señaló que, a su entender, no hubo un delito en la compra por parte del INC, Perrone cuestionó “la oportunidad del gasto” y “la intromisión en la posibilidad de un negocio de una industria nacional en crecimiento, como era el frigorífico Las Piedras, que era el primer comprador”. “Nosotros decimos que Colonización debería haber dejado pasar eso y adquirir otros campos en otra parte y dejar que esa industria creciera”, resaltó.

Sobre el costo del terreno, Perrone dijo que, a su entender, “no hay” un sobreprecio. Para el diputado cabildante, “al final del día lo que se hizo fue un gran show político, se montó un estrado para hacer política” y “a la ciudadanía esto no le llega nada, no le beneficia en nada y tampoco le esclarece”,dijo el legislador a La Diaria.