Quiroga volvió a la carga y escribió: “Uh Senador. No sabía que la 906 le molestaba tanto.. será porque militamos en la periferia y mostramos la miseria y la pobreza lamentable que dejó su gobierno en 5 años ?.. es normal que ud no la conozca ya que su querida 40 no camina donde camina la 906, por obvias razones. Y tranquilo ya sabemos que usted no los maltrata a los caballos, los colecciona”.

El cantante tropical intercambiando con otros usuarios defendió a las personas que utilizan carros de caballos para trabajar: “Con el hambre q hay le vas a pedir a la gente q no use el caballo pa laburar ? Tas loco” sentenció Quiroga.