Senado aprobó con modificaciones la ley que regula el ingreso a las intendencias

El proyecto

“Es un proyecto que tiene un corte claramente político”, afirmó el senador del FA y miembro informante Nicolás Viera al inicio de su intervención, y destacó que “por primera vez en la historia del país” dos Congresos de Intendentes con integraciones distintas “comparecieron a la comisión a decir que querían tener un proyecto que regulara el ingreso de personal a los gobiernos departamentales”.

“Una cosa es dar señales y decir que estamos todos contestes que no queremos que entre nadie a dedo en los gobiernos departamentales, y otra cosa bien distinta es que esa señal pase al marco de la acción”, apuntó Viera, y dijo que esto implica “que el articulado recoja lo que no queremos que suceda: un ingreso discrecional a troche y moche de funcionarios dentro o fuera del proceso electoral”.

El senador se refirió al artículo 4, que fue agregado a la iniciativa a pedido del Congreso de Intendentes y que “llevó horas de discusión”, que dispone que las intendencias podrán designar directamente a personas, bajo la modalidad de funcionarios contratados, que cesarán “automáticamente al finalizar el período de gobierno en que fueron designados”; de la cantidad de cargos presupuestales, el 4% podrán ser contratados de forma directa. Por último, Viera valoró que la iniciativa “va a ser una herramienta que nunca antes tuvimos para realmente ejercer el control”.

Colorados en contra del artículo 4

El PC ya había manifestado su posición en contra del artículo 4 en la Comisión de Constitución y Legislación, donde se trató el proyecto. En dicha instancia, el PC acompañó el proyecto en general, pero no ese artículo. El senador colorado Pedro Bordaberry señaló que el proyecto “empezó a recibir en la Comisión de Constitución modificaciones tan grandes que son contrarias absolutamente a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados”, y mencionó que “el artículo 4 famoso” establece que “pueden entrar a los gobiernos departamentales personas sin concurso ni sorteo”.

De esa forma, para Bordaberry, “lo más sensato” sería “volver al proyecto original”, que tenía dos artículos, o quitar el artículo 4. “Si lo sacan, nosotros votamos la ley en general”, adelantó, y concluyó: “No conviertan una ley de ingreso por concurso y sorteo a la función pública en una ley de ingreso sin concurso y sin sorteo a la función pública, porque va en contra de la esencia de este proyecto”.

Por su parte, el senador nacionalista y exintendente de San José José Luis Falero destacó que hubo 19 intendentes que se pusieron de acuerdo en cuanto al ingreso a las intendencias, por lo que le pareció “poco serio” que Bordaberry haya hecho la propuesta que realizó, ya que “hubo un trabajo de mucho tiempo” por parte de la comisión.