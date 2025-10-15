Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Vuelve a Diputados

Senado aprobó con modificaciones la ley que regula el ingreso a las intendencias

El Partido Colorado no está de acuerdo con el artículo 4, que prevé un porcentaje de contrataciones directas en los gobiernos departamentales.

La cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de ingreso a intendencias. Vuelve a Diputados.

La cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de ingreso a intendencias. Vuelve a Diputados.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Senado votó, con modificaciones, este martes el proyecto que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias. El mismo vuelve a la Cámara de Diputados donde obtendrá la sanción definitiva.

La votación fue de 24 en 29 afirmativo, en general. El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un criterio para que el ingreso sea por concursos abiertos en los que pueda participar toda la ciudadanía.

La norma general será el llamado a concurso o la definición del cargo por sorteo, con la salvedad de los cargos del equipo de confianza, como los directores, que son de designación directa del intendente, que cesan con él. El nuevo proyecto permitirá que hasta el 4% de los ingresos puedan ser a consideración del jerarca de turno, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

El proyecto

“Es un proyecto que tiene un corte claramente político”, afirmó el senador del FA y miembro informante Nicolás Viera al inicio de su intervención, y destacó que “por primera vez en la historia del país” dos Congresos de Intendentes con integraciones distintas “comparecieron a la comisión a decir que querían tener un proyecto que regulara el ingreso de personal a los gobiernos departamentales”.

“Una cosa es dar señales y decir que estamos todos contestes que no queremos que entre nadie a dedo en los gobiernos departamentales, y otra cosa bien distinta es que esa señal pase al marco de la acción”, apuntó Viera, y dijo que esto implica “que el articulado recoja lo que no queremos que suceda: un ingreso discrecional a troche y moche de funcionarios dentro o fuera del proceso electoral”.

El senador se refirió al artículo 4, que fue agregado a la iniciativa a pedido del Congreso de Intendentes y que “llevó horas de discusión”, que dispone que las intendencias podrán designar directamente a personas, bajo la modalidad de funcionarios contratados, que cesarán “automáticamente al finalizar el período de gobierno en que fueron designados”; de la cantidad de cargos presupuestales, el 4% podrán ser contratados de forma directa. Por último, Viera valoró que la iniciativa “va a ser una herramienta que nunca antes tuvimos para realmente ejercer el control”.

Colorados en contra del artículo 4

El PC ya había manifestado su posición en contra del artículo 4 en la Comisión de Constitución y Legislación, donde se trató el proyecto. En dicha instancia, el PC acompañó el proyecto en general, pero no ese artículo. El senador colorado Pedro Bordaberry señaló que el proyecto “empezó a recibir en la Comisión de Constitución modificaciones tan grandes que son contrarias absolutamente a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados”, y mencionó que “el artículo 4 famoso” establece que “pueden entrar a los gobiernos departamentales personas sin concurso ni sorteo”.

De esa forma, para Bordaberry, “lo más sensato” sería “volver al proyecto original”, que tenía dos artículos, o quitar el artículo 4. “Si lo sacan, nosotros votamos la ley en general”, adelantó, y concluyó: “No conviertan una ley de ingreso por concurso y sorteo a la función pública en una ley de ingreso sin concurso y sin sorteo a la función pública, porque va en contra de la esencia de este proyecto”.

Por su parte, el senador nacionalista y exintendente de San José José Luis Falero destacó que hubo 19 intendentes que se pusieron de acuerdo en cuanto al ingreso a las intendencias, por lo que le pareció “poco serio” que Bordaberry haya hecho la propuesta que realizó, ya que “hubo un trabajo de mucho tiempo” por parte de la comisión.

Dejá tu comentario

Te puede interesar