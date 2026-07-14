"Me revuelve las tripas": Julieta Sierra reflexionó sobre los prejuicios y la pobreza

Una actitud "despectiva y de clase"

Sierra sostuvo que existe una actitud "despectiva y de clase" cuando se pone el foco en cómo los hogares pobres utilizan el dinero que reciben del Estado. "De los pobres sabemos todo. Queremos saber qué comen, en qué gastan, qué tienen y qué no tienen. Queremos controlarles todo", afirmó.

En ese sentido, señaló que el debate no debería reducirse a la pobreza infantil, sino contemplar la realidad de familias enteras que viven en condiciones de vulnerabilidad. Como ejemplo, mencionó hogares que recién ahora acceden a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica mientras tienen hijos pequeños a cargo.

La diputada también cuestionó que se critique si una familia decide destinar parte de esa ayuda a un regalo, un juguete o a celebrar el cumpleaños de un niño. "¿Es un problema que esa plata en efectivo se use para festejar un cumpleaños de un año de un niño? No, para mí no", expresó.

Para Sierra, detrás de esos cuestionamientos subyace la idea de que quienes reciben asistencia estatal solo deberían gastar el dinero en determinados bienes considerados "aceptables". "Bajarlo a lo restrictivo de únicamente podés consumir esto porque la plata te la estoy dando yo, y no vaya a ser que se te ocurra tomar Coca-Cola un domingo en familia, porque vos sos pobre y la plata te la estoy dando yo. Eso es lo que yo siento cuando escucho personalidades de nuestro país; me revuelve las tripas", afirmó.

Políticas sociales

La legisladora reconoció que las transferencias económicas, por sí solas, no resuelven la pobreza, pero defendió su importancia como parte de una estrategia más amplia. En ese sentido, sostuvo que deben complementarse con otras políticas sociales que permitan a las familias salir de situaciones de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, destacó el esfuerzo cotidiano de muchas personas que, pese a trabajar intensamente, continúan sin poder cubrir todas sus necesidades básicas. "Hay familias que se esfuerzan por salir adelante, que trabajan de sol a sombra y, aun así, no pueden llegar a fin de mes o cubrir ciertas necesidades básicas", concluyó.