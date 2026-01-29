Medidas del MEF y el BCU generan impacto y el dólar comienza a repuntar

La cotización del dólar en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) subió y finalizó en 38,900 pesos, mientras que el precio máximo fue de 39,00 pesos y el mínimo de 38,50 pesos. Se realizaron un total de 51 transacciones con un monto de operaciones de más de 25,9 millones de dólares.

La stablecoin Tether (USDT), de paridad 1:1 con el dólar, cotizó esta tarde para la compra en línea con cuenta bancaria o con tarjeta desde los 39,58 pesos hasta los 43,20 pesos en el mercado peer-to-peer (P2P) de Binance.

Medidas del gobierno

Este martes el titular del MEF, Gabriel Oddone, anunció este lunes su estrategia para moderar la afectación de la competitividad de las exportaciones y las consecuencias sobre inversión, crecimiento y empleo. La primera corresponde a la rebaja de 100 puntos básicos de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que definió este lunes el BCU y que fue destacada por el propio Oddone como “la más alta desde que existe el Copom”.

Después de esta definición, el MEF sumó medidas este martes. Una de ellas es la negociación de compras a futuro de dólares para enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera, algo que comenzó a hacer en las últimas horas. Por otra parte, el equipo económico busca además coordinar con las empresas públicas para que realicen el mismo procedimiento con sus vencimientos. Si bien las compañías son autónomas, se espera que la sugerencia de Oddone sea decisiva.

A su vez, la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) profundizará el financiamiento del gobierno mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico para “mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares", evaluó el ministro.

Finalmente, el jerarca anticipó un conjunto de medidas en las próximas semanas con el foco puesto en mejorar la competitividad y la innovación, un continuado reclamo del sector privado. Si bien no hubo detalles, se espera que lleguen el mes próximo y no a mitad de año, tal como estaba previsto.