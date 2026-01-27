Las urgentes medidas del MEF ante la baja del precio del dólar

"MEF en tanto es agente que gestiona la deuda pública tiene obligaciones periódicas que pagar en dólares y por lo tanto tiene un programa de pagos a lo largo del año. Entendemos que hay una buena oportunidad para poder hacer acciones en el mercado de dólar para poder comprar esos dólares para enfrentar los vencimientos a lo largo del año", explicó el jerarca.

"Entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras y evitar que esas compras se hagan más adelante con un tipo de cambio eventualmente más alto", argumentó Oddone.

Además, el ministerio coordina acciones financieras con las empresas públicas, para mejorar sus hojas de balance. Oddone recordó que son autónomas en su gestión financiera, pero que el MEF sugiere e intercambia para que "en la misma línea que la tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer".

"Mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares"

La tercera medida será profundizar el financiamiento del gobierno mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico. El propósito es "mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares", señaló.

"Estamos asistiendo por todo este fenómeno una mayor preferencia por los pesos, que se refleja en esta evolución del mercado de cambio. Dado que es así, lo que pretendemos es recurrir de manera creciente, consolidando la tendencia que comenzamos hace un buen tiempo, desde la administración anterior, de buscar financiamientos en pesos en el mercado doméstico con el propósito de evitar ir al mercado internacional, conseguir dólares, para venir al mercado local, vender esos dólares, comprar pesos, para poder hacer frente a las obligaciones de gasto", detalló el ministro.