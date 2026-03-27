Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales lista 658 |

en la construcción

Lista 658 ratificó su liderazgo en las elecciones nacionales del Sunca

Más de 24.000 trabajadores de la construcción participaron en las elecciones nacionales del Sunca y ratificaron la conducción de la lista 658.

Los trabajadores de la construcción eligieron a la nueva dirección de su sindicato.

Los trabajadores de la construcción eligieron a la nueva dirección de su sindicato.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Con una participación superior a los 24.000 trabajadores, afiliados y no afiliados, el sindicato de la construcción (Sunca) eligió a sus nuevas autoridades. La lista 658, actualmente mayoría en la directiva, ratificó su liderazgo al haber obtenido 19 de los 31 cargos en el Consejo Directivo Nacional.

Por su parte, la lista 14411 obtuvo cuatro cargos.

En el Comité Ejecutivo Nacional la 658 alcanzó nueve cargos, la 58-4 llegó a cuatro y la 14411 a dos.

Respaldo al Sunca

Sostiene el sindicato que “la amplia concurrencia a las urnas reafirma el respaldo a nuestro Sunca como herramienta colectiva. Un respaldo de miles con compromiso, conciencia y acción colectiva. Durante tres largas jornadas, en todos los rincones del país, los trabajadores y las trabajadoras de la construcción expresaron con claridad su adhesión al Sunca. Mostraron con su participación la fortaleza y la unidad del gremio, que ningún ataque externo es capaz de vencer”.

Agrega que “los resultados surgidos de la voluntad soberana de los trabajadores abren una nueva etapa, con nuevas responsabilidades en los organismos de dirección, consolidando la representatividad y renovando el compromiso de todas las corrientes con el funcionamiento democrático y unitario del sindicato”.

“Reafirmamos que la fortaleza del Sunca radica en su organización y en su unidad, en la participación activa de los trabajadores y en la defensa permanente de nuestro interés de clase y nuestras conquistas, logradas heroicamente y ladrillo a ladrillo durante décadas de lucha”, concluye.

Temas

Te puede interesar