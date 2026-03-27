Lista 658 ratificó su liderazgo en las elecciones nacionales del Sunca

En el Comité Ejecutivo Nacional la 658 alcanzó nueve cargos, la 58-4 llegó a cuatro y la 14411 a dos.

Respaldo al Sunca

Sostiene el sindicato que “la amplia concurrencia a las urnas reafirma el respaldo a nuestro Sunca como herramienta colectiva. Un respaldo de miles con compromiso, conciencia y acción colectiva. Durante tres largas jornadas, en todos los rincones del país, los trabajadores y las trabajadoras de la construcción expresaron con claridad su adhesión al Sunca. Mostraron con su participación la fortaleza y la unidad del gremio, que ningún ataque externo es capaz de vencer”.

Agrega que “los resultados surgidos de la voluntad soberana de los trabajadores abren una nueva etapa, con nuevas responsabilidades en los organismos de dirección, consolidando la representatividad y renovando el compromiso de todas las corrientes con el funcionamiento democrático y unitario del sindicato”.

“Reafirmamos que la fortaleza del Sunca radica en su organización y en su unidad, en la participación activa de los trabajadores y en la defensa permanente de nuestro interés de clase y nuestras conquistas, logradas heroicamente y ladrillo a ladrillo durante décadas de lucha”, concluye.