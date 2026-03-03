MEF anuncia cumplimiento de las metas fiscales en 2025 y mantiene proyecciones presupuestales

El resultado fiscal estructural de Uruguay alcanzó el 3,9% del PIB el año pasado, un leve descenso respecto al 4,0% registrado en 2024. Este resultado, más alineado con la meta fijada, refleja el compromiso del gobierno y el MEF por mantener una sólida gestión de las finanzas públicas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el cumplimiento de las metas fiscales en 2025, reafirmando las proyecciones presupuestales para los próximos años. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó que el resultado observado al cierre fiscal de 2025 se encuentra en línea con lo proyectado en el Presupuesto Nacional: "El gobierno logró un resultado fiscal exactamente igual al que había previsto en aquel momento", afirmó.
La visión de Oddone y el equipo del MEF
Durante la conferencia de prensa, Oddone estuvo acompañado del subsecretario Martín Vallcorba y la directora de Política Económica, Bibiana Lanzilotta, quienes detallaron los cumplimientos de las metas operacionales. Uno de los indicadores clave es el Resultado Fiscal Estructural (RFE), que se considera para evaluar la de la posición fiscal de la economía. En 2025, se cumplió con la meta del RFE, situado en -3,9% del PIB, mejorando respecto a 2024 (-4,0%).
Lanzilotta explicó que el resultado fiscal estructural ajusta las cifras fiscales por el ciclo económico, corrigiendo ingresos y gastos asociados a un crecimiento económico fluctuante. Además, “excluye los ingresos o gastos no recurrentes que distorsionan la comparación interanual”, resaltó.
En cuanto al endeudamiento neto, el gobierno cumplió con el tope sin recurrir a cláusulas de salvaguarda. El endeudamiento de 2025 se ubicó en 3.079 millones de dólares, por debajo del límite legal de 3.450 millones. Asimismo, el ratio de deuda neta del Gobierno Central bajó del 58,0% al 56,5% del PIB, consolidándose por debajo del ancla de mediano plazo.
El subsecretario Vallcorba subrayó que "se mantienen las metas fiscales definidas en el Presupuesto Nacional para el período 2026-2029", estableciendo un déficit de -4,0% del PIB para 2026, -3,5% para 2027, -3,0% en 2028 y -2,6% para 2029.
Lo que puede venir
Entre las proyecciones, el MEF mantiene un crecimiento estimado del 2,2% para 2026, alineándose con las perspectivas formuladas en la ley de presupuesto. Vallcorba destacó que el Banco Central de Uruguay (BCU) también confirma estas expectativas, revelando que los analistas mantienen sus proyecciones de crecimiento en los mismos niveles previstos en agosto de 2025.
El ministro Oddone valoró el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal y el cumplimiento de las metas fiscales para 2025, destacando el compromiso del gobierno para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas de Uruguay en el futuro.