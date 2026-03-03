Ministerio de Justicia: cruce entre oficialismo y oposición por anuncio de Orsi

Cuestionó a la oposición en caso de no votar el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pereira estimó que los votos estarán, teniendo en cuenta que la propuesta estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional. "Podrán plantear modificaciones; lo que no pueden deshacerse es de una promesa que le hicieron al conjunto de los uruguayos, o le van a fallar a los uruguayos", apuntó.

Ministerio de Justicia

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, cuestionó la postura de la oposición sobre el tema, teniendo en cuenta las propuestas de campaña. El legislador pidió mejorar las condiciones de acceso y las garantías a la justicia. "Todos estamos de acuerdo, ahora hay que ponerle el cascabel al gato", afirmó.

Caggiani destacó el crecimiento de la economía, la inversión, el trabajo, el salario real y las jubilaciones y pensiones durante el primer año de gobierno. Pidió levantar el nivel del debate y proponer alternativas. "Me parece que decir que el presidente miente es algo muy grave; debemos debatir ideas más que catalogar las acciones o las decisiones que toman los gobernantes", insistió.