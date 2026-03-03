10 frases destacadas de Yamandú Orsi en la Asamblea General

3. Sobre la legitimidad del poder

"Este mensaje es el ejercicio máximo de la democracia y una forma de aceptar que el poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega".

4. Sobre la economía y la estabilidad

"Con aciertos y con errores, empezamos por ordenar para poder transformar; no hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles".

5. La infancia como eje central

"La igualdad empieza cuando se nivela en los primeros años de vida. Las preocupaciones de los gurises no pueden pasar por la alimentación".

6. El transporte como derecho

"Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida".

7. Sobre la identidad nacional

"Somos un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional en un mundo cada vez más radicalizado y extremista".

8. La seguridad como política de Estado

"La seguridad no es un problema que se resuelva cada cinco años, necesita mirada larga y políticas de estado. Por eso tomé la decisión de enviar al Parlamento el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

9. La constancia frente a la improvisación

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes. Mis decisiones son las que se sostienen, no la que declaman soluciones mágicas".

10. La meta final de su gobierno

"Gobernar es, todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás".