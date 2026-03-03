Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Asamblea General | Uruguay

Mirada actualizada y de largo aliento

10 frases destacadas de Yamandú Orsi en la Asamblea General

Orsi presentó balance de gestión: un modelo de reformas con justicia social, estabilidad económica y la meta de que "nadie quede atrás".

Yamandú Orsi

Yamandú Orsi
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de la República, Yamandú Orsi, presentó este 2 de marzo las principales iniciativas de su primer año de gobierno. Con un énfasis en el "modelo uruguayo" de reformas con cohesión social, el mandatario delineó el rumbo del país a través de sus frases más significativas:

1. El rol de Uruguay en el contexto global

"Hoy, en un mundo que se fragmenta y busca atajos, Uruguay tiene la misma obligación de siempre: ser el ejemplo de que las transformaciones profundas se construyen con paciencia, con convicción y con la gente adentro. Fuimos faro entonces, podemos serlo ahora".

2. La visión de desarrollo integral

"Sabemos a dónde vamos: más empleo de calidad, más producción con valor agregado; un país que exporta inteligencia, además de materia prima, que cuida el agua y la tierra; que no deja ningún departamento atrás, porque entiende que el desarrollo sin equidad territorial no es desarrollo, es concentración".

3. Sobre la legitimidad del poder

"Este mensaje es el ejercicio máximo de la democracia y una forma de aceptar que el poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega".

4. Sobre la economía y la estabilidad

"Con aciertos y con errores, empezamos por ordenar para poder transformar; no hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles".

5. La infancia como eje central

"La igualdad empieza cuando se nivela en los primeros años de vida. Las preocupaciones de los gurises no pueden pasar por la alimentación".

6. El transporte como derecho

"Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida".

7. Sobre la identidad nacional

"Somos un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional en un mundo cada vez más radicalizado y extremista".

8. La seguridad como política de Estado

"La seguridad no es un problema que se resuelva cada cinco años, necesita mirada larga y políticas de estado. Por eso tomé la decisión de enviar al Parlamento el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

9. La constancia frente a la improvisación

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes. Mis decisiones son las que se sostienen, no la que declaman soluciones mágicas".

10. La meta final de su gobierno

"Gobernar es, todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar