Menoni: "La capacidad de gestión del Ministerio está muy comprometida"

Líneas estratégicas

En cuanto a los primeros meses de gestión, Menoni aseguró que el foco estuvo puesto en delinear las prioridades estratégicas. Éstas, según señaló, se construyen sobre dos pilares: las bases programáticas del Frente Amplio y las prioridades presentadas por Yamandú Orsi en su campaña. De ese trabajo surgieron cuatro líneas principales: el Sistema Nacional de Turismo Social, el apoyo a mipymes y pymes, el fortalecimiento del turismo receptivo (cómo mejor la llegada de turistas desde el exterior) y la regionalización. Esta última se refiere a la presencia del Ministerio en el territorio, algo que a su entender “se replegó en el periodo anterior”. “Esos cuatro enfoques están atravesados por un montón de líneas programáticas como, por ejemplo, la promoción de turismo, la gestión y profesionalización de los recursos humanos, la mirada de género, la innovación, entre otras”, añadió.

Sobre el abordaje del turismo como un derecho humano y en qué acciones concretas se traduce esta impronta, Menoni expresó: “Porque concebimos al turismo como un derecho humano es que estamos trabajando en el Sistema Nacional de Turismo Social, entendiendo al turismo social como aquel que tiene que ayudar a las personas que por diferentes razones, esencialmente por razones socioeconómicas, no pueden hacer turismo en forma regular o habitual, entonces eso se refleja en toda la gestión y la importancia que queremos darle a esta herramienta”. En tal sentido, anunció un giro de fondo en esta estructura: “Hasta ahora había funcionado como iniciativas aisladas, es decir, en algunos acuerdos puntuales entre los incumbentes. Nosotros lo que hicimos fue convocar al Sistema Nacional de Turismo Social, no solo porque lo tenemos mandatado por ley, sino porque creemos que esa función sistémica que queremos darle va a ser más eficiente”. Según explicó, el objetivo es integrar en un solo espacio la oferta y la demanda de servicios turísticos públicos y privados, ampliando el acceso de sectores históricamente excluidos.

La descentralización y desestacionalización son otros de los grandes desafíos del nuevo Ministerio de Turismo. Menoni explicó que, más allá de los “fuertes atractores” tradicionales como el Este, Colonia, Montevideo y la zona termal, el objetivo es potenciar otros destinos menos concurridos, a lo largo y ancho de todo el país. “Nosotros no podemos potenciar localidades con infraestructuras muy chicas, con escasa o nula capacidad hotelera, pero sí queremos que quien hace turismo, lo haga en corredores, como se ha hecho en otras en otras administraciones. No necesariamente los mismos corredores que en administraciones anteriores, pero sí con la misma impronta de gobernanza, de estar en el territorio y tratar de hacer más eficiente la estadía del turista”.

En esa línea, también destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible. “El turismo es sostenible o no es. Pero debemos ser pragmáticos: es un camino a largo plazo. Aún existen tensiones entre el turismo tradicional y el sostenible”, reconoció. A pesar de estas dificultades, insistió en que se debe pensar en las nuevas generaciones y garantizar que encuentren un ecosistema turístico viable.

Otra de las apuestas del Ministerio de Turismo, destacó Menoni, es la incorporación de tecnología e inteligencia artificial a la gestión del turismo. “Estamos trabajando en una plataforma de inteligencia comercial que permita anticipar hechos y microsegmentar la promoción turística. No queremos que la promoción sea igual para todos. Queremos despertar el interés de cada turista según sus gustos, su capacidad de gasto y su ubicación. Entonces matcheando esas tres variables con la oferta de servicios que tenemos, ofrecer propuestas que despierten el interés de cada persona”.

Consultado por el vínculo con el sector turístico privado, Menoni afirmó que, desde su designación, en diciembre pasado, mantiene un “diálogo fluido y positivo”. A modo de ejemplo, mencionó una reunión que mantuvo con la Cámara de Turismo, a la que describió como “un colectivo proactivo y profesionalizado” con el que tiene “una larga tradición de trabajo en las distintas administraciones”, asegurando que “esta no será la excepción”. También mencionó experiencias locales destacadas como la Asociación Turística de Colonia, que considera un ejemplo a replicar. Además, anticipó que el sector privado, al que consideran “importantísimo”, será incorporado al Sistema Nacional de Turismo Social.

Poco presupuesto

De cara al presupuesto quinquenal que se comenzará a discutir en el Parlamento en agosto, el ministro detalló que ya hubo una primera presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se plantearon las necesidades en función de las líneas estratégicas. “La sábana es corta, el Ministerio de Economía priorizará. Luego tendremos las instancias a nivel de Presidencia y parlamentarias. La semana pasada hicimos una presentación de estas grandes líneas ante la Comisión de Turismo de Diputados, donde expresamos algunas de las necesidades presupuestales, y encontramos consenso con los diputados de casi todos los partidos, acerca de la necesidad de un refuerzo presupuestal”, sostuvo.

Entre los principales objetivos para el primer año de gestión, Menoni mencionó dos metas clave: “Tener el Sistema Nacional de Turismo Social consolidado, las estrategias acordadas con el sector público y privado y la conectividad aérea encaminada”. Sobre este último punto fue tajante: “Podemos atraer turistas, pero hoy es difícil traerlos por las serias dificultades de conectividad en la región”.

El ministro también abordó las críticas por la supuesta lentitud del Gobierno en implementar cambios. “La ansiedad es comprensible porque la gente votó al Frente Amplio esperando un cambio. Pero no vamos a caer en el facilismo de anunciar cosas por anunciar. Como dijo el presidente Orsi: no vamos a hacer anuncios de anuncios”, subrayó. Aseguró que desde la cartera de Turismo ya se han encaminado acciones de mediano y largo plazo, y destacó que la convocatoria al Sistema Nacional de Turismo Social es una concreción concreta de esa hoja de ruta. Además, manifestó expectativas en tener anuncios vinculados a la conectividad en el corto plazo. “Yo le diría a la gente que estamos trabajando muchísimo, no solo en el Ministerio de Turismo, sino a nivel del Gobierno en general, donde ya hubo concreciones tangibles”.