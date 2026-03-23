Seis militares de Estados Unidos (EEUU) expertos en ciberdefensa —de la Guardia Nacional de Connecticut y el Comando Sur— llegaron a Montevideo para participar en un ejercicio conjunto con la Unidad de Ciberdefensa del Ejército Nacional y otros especialistas uruguayos en temas de ciberdefensa.
Torre de las Comunicaciones
Militares de EEUU arribaron a Uruguay para capacitar a las FFAA en ciberdefensa
En el marco del programa Ciber UY, arribaron al país seis militares de EEUU (de la Guardia Nacional de Connecticut y el Comando Sur) expertos en ciberdefensa.