Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política EEUU | Uruguay | ciberdefensa

Torre de las Comunicaciones

Militares de EEUU arribaron a Uruguay para capacitar a las FFAA en ciberdefensa

En el marco del programa Ciber UY, arribaron al país seis militares de EEUU (de la Guardia Nacional de Connecticut y el Comando Sur) expertos en ciberdefensa.

Las capacitación en ciberdefensa con militares de EEUU se realizó en la torre de Antel.

Las capacitación en ciberdefensa con militares de EEUU se realizó en la torre de Antel.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Seis militares de Estados Unidos (EEUU) expertos en ciberdefensa —de la Guardia Nacional de Connecticut y el Comando Sur— llegaron a Montevideo para participar en un ejercicio conjunto con la Unidad de Ciberdefensa del Ejército Nacional y otros especialistas uruguayos en temas de ciberdefensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/usembassyMVD/status/2036171258044322103&partner=&hide_thread=false

El ejercicio tuvo lugar en la Torre de las Comunicaciones. Allí, se utilizó la arquitectura del ejercicio estadounidense Cyber Range para simular un ataque a infraestructuras críticas.

IMG-20260320-WA0026

El intercambio fue organizado por la Guardia Nacional de Connecticut, socio de las Fuerzas Armadas uruguayas desde hace 26 años, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército del Uruguay y con planificación a cargo de Antel.

El objetivo de Ciber UY según coronel de EEUU

La intención de Ciber UY es garantizar que nadie tenga que enfrentar estas amenazas en soledad. Estamos aquí para compartir cada lección que aprendimos durante el ataque de 2020 y para intercambiar estrategias con nuestros socios uruguayos del ámbito militar, pero también de los sectores que constituyen la columna vertebral de una nación: telecomunicaciones, servicios públicos e infraestructura crítica. Cuando una red eléctrica o de comunicaciones es atacada, todos los ciudadanos están en riesgo. Al entrenarnos juntos, aseguramos que nuestra respuesta conjunta sea más rápida, más inteligente y más unificada”, destacó el Teniente Coronel Sprage de la Guardia Nacional de Connecticut.

IMG-20260320-WA0030

Temas

Te puede interesar