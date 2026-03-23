Militares de EEUU arribaron a Uruguay para capacitar a las FFAA en ciberdefensa

El objetivo de Ciber UY según coronel de EEUU

“La intención de Ciber UY es garantizar que nadie tenga que enfrentar estas amenazas en soledad. Estamos aquí para compartir cada lección que aprendimos durante el ataque de 2020 y para intercambiar estrategias con nuestros socios uruguayos del ámbito militar, pero también de los sectores que constituyen la columna vertebral de una nación: telecomunicaciones, servicios públicos e infraestructura crítica. Cuando una red eléctrica o de comunicaciones es atacada, todos los ciudadanos están en riesgo. Al entrenarnos juntos, aseguramos que nuestra respuesta conjunta sea más rápida, más inteligente y más unificada”, destacó el Teniente Coronel Sprage de la Guardia Nacional de Connecticut.