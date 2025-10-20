Ministerio del Interior mantuvo reunión estratégica para fortalecer vigilancia y control aéreo

WhatsApp Image 2025-10-20 at 14.03.46(1)

Proyecto Colibrí

El proyecto, implementado por la Organización Mundial de Aduanas y financiado por la Unión Europea, tiene por finalidad fortalecer las capacidades nacionales en la vigilancia y control de la aviación general, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Sus acciones incluyen tutorías y capacitaciones prácticas orientadas al análisis de riesgo, inspección de aeronaves y tripulaciones, y uso de herramientas informáticas para la geolocalización y el intercambio de información que apoyan los procesos investigativos.

En este sentido, el coordinador regional manifestó su interés en mantener un encuentro institucional con las autoridades del Ministerio del Interior, a efectos de compartir el trabajo desarrollado en Uruguay y explorar líneas de cooperación interinstitucional.

Implementación en el Ministerio del Interior

La subsecretaria Valverde, destacó la importancia del encuentro y la participación de unidades referentes en el área como “la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que es hoy el punto focal de este proyecto, porque entendemos que estas unidades son las que manejan y las que necesitan el intercambio de información que es relevante para el análisis del riesgo sobre los vuelos que se podrían llegar a realizar con sustancias ilícitas o con mercados ilícitos y el intercambio de información también alimenta todo tipo de estrategia policial que necesitamos abordar”.

Por su parte, Azambuya, señaló que este proyecto “va a reforzar aún más la capacitación y la formación de nuestros puntos de contacto o focales para nuestras unidades y lo que es la Policía Nacional en su conjunto.

“Nos va a dar mucha posibilidad de obtener información y avanzar en algunas investigaciones”, aseguró el jerarca policial.

La herramienta que plantea el proyecto, según el Director de la Policía Nacional, es “el manejo de lo que es la base de datos, tener las claves de usuario para poder ingresar y a su vez los puntos de contacto que tiene el proyecto en nuestra Policía Nacional para internamente nosotros diseminar esa capacitación, esa información o cómo producirla y eventualmente si nosotros vamos a compartirla, también cómo compartirla”.