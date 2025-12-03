El Ministerio del Interior (MI) ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana al completar su plan anual de sustitución de flota con la incorporación de más de 600 nuevos vehículos. Esta importante inversión garantiza la disponibilidad de medios adecuados para el servicio policial en todas las unidades del país, cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos de la cartera para este año.
Ministerio del Interior refuerza seguridad incorporando más de 600 nuevos vehículos
El Ministerio del Interior renovó su flota incorporando motocicletas, automóviles, camionetas, furgones y minibuses.