Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Ministerio del Interior |

Flota

Ministerio del Interior refuerza seguridad incorporando más de 600 nuevos vehículos

El Ministerio del Interior renovó su flota incorporando motocicletas, automóviles, camionetas, furgones y minibuses.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior (MI) ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana al completar su plan anual de sustitución de flota con la incorporación de más de 600 nuevos vehículos. Esta importante inversión garantiza la disponibilidad de medios adecuados para el servicio policial en todas las unidades del país, cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos de la cartera para este año.

Flota para más seguridad

La nueva flotilla, presentada este lunes 1° de diciembre, incluye una variada gama de unidades: motocicletas, automóviles, camionetas, furgones y minibuses. Serán destinados a reforzar el patrullaje de todas las Jefaturas de Policía del Interior y las distintas Direcciones Nacionales y Generales.

Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la Dirección Nacional de la Educación Policial, el encargado del Área de Gestión Vehicular, Pablo Vichi, destacó el impacto directo de esta renovación:

  • Alcance Nacional: Los vehículos serán distribuidos estratégicamente para asegurar una mayor presencia policial en todos los departamentos.

  • Seguridad Rural: Se hizo énfasis en el recambio de las camionetas de tracción 4x4, logrando que la Dirección Nacional de Seguridad Rural cuente ahora con la totalidad de su parque móvil operativo.

  • Cumplimiento de Metas: La entrega de estas 600 unidades cumple con el riguroso proceso de renovación previsto para el año, el cual establece el recambio de vehículos cada dos años o al alcanzar los 70.000 kilómetros para mantener una operatividad óptima.

La actividad contó con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro; el director general de Secretaría, Gerardo Siri; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y otras autoridades policiales.

Compromiso con la operatividad futura

Los jerarcas presentes aprovecharon la ocasión para anunciar que, si bien se ha cumplido la meta actual, ya se encuentran en planificación las nuevas licitaciones para asegurar la continuidad de los recambios y satisfacer las necesidades operativas futuras de las distintas unidades del Ministerio.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar