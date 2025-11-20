El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, evaluó positivamente su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, instancia en la que presentó las prioridades presupuestales de la cartera. Lo acompañaron la subsecretaria Gabriela Verde, y el director general, Carlos Varela Ubal.
Ministerio de Educación y Cultura presentó prioridades presupuestales
Ampliación del sistema de becas y aumento de los montos, territorialización de la cultura y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional son algunos de los énfasis que mencionó el ministro de Educación y Cultura.