Ministerio de Educación y Cultura presentó prioridades presupuestales.

Algunas prioridades

Mahía detalló que habrá un énfasis presupuestal destinado a la ampliación del sistema de becas, cuyo número crecerá de forma incremental, y delantó que este jueves se realizará un anuncio específico al respecto. “El objetivo es que llegue a 70.000 durante este periodo y en forma incremental”. Precisó que este incremento busca "mejorar las condiciones para que más estudiantes estén todos los días en las aulas” e informó que el monto anual se incrementará de 10.000 a 25.000 pesos.