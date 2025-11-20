Hacete socio para acceder a este contenido

Política Educación y Cultura | prioridades | Mahía

Parlamento

Ministerio de Educación y Cultura presentó prioridades presupuestales

Ampliación del sistema de becas y aumento de los montos, territorialización de la cultura y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional son algunos de los énfasis que mencionó el ministro de Educación y Cultura.

 Foto: MEC
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, evaluó positivamente su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, instancia en la que presentó las prioridades presupuestales de la cartera. Lo acompañaron la subsecretaria Gabriela Verde, y el director general, Carlos Varela Ubal.

Tras finalizar la instancia, Mahía sostuvo que, aunque siempre se aspira a contar con mayores recursos, lo aprobado permite cumplir los objetivos: “Todo lo que se logró están objetivos que nosotros nos planteamos durante la campaña electoral”, dijo en Ronda de prensa.

Algunas prioridades

Mahía detalló que habrá un énfasis presupuestal destinado a la ampliación del sistema de becas, cuyo número crecerá de forma incremental, y delantó que este jueves se realizará un anuncio específico al respecto. “El objetivo es que llegue a 70.000 durante este periodo y en forma incremental”. Precisó que este incremento busca "mejorar las condiciones para que más estudiantes estén todos los días en las aulas” e informó que el monto anual se incrementará de 10.000 a 25.000 pesos.

El ministro destacó además la incorporación de recursos para profundizar la territorialización de la cultura mediante los espacios MEC, que integrarán propuestas educativas, de innovación y de cultura. También mencionó fondos adicionales para fortalecer los servicios de la Biblioteca Nacional y avanzar en el proyecto “Biblioteca del futuro”.

