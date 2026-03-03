Orsi anunció que reforma del transporte metropolitano estará operativa en 2029

El mandatario reiteró que el principal cambio estará en la creación de "dos ejes troncales de alta frecuencia Camino Maldonado–Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa–Ciudad Vieja". No se refirió al punto sobre el que aún hay incertidumbre: si se construirá o no un túnel -y de qué extensión- sobre la Avenida 18 de Julio.

Además, la reforma prevé la construcción de un estación intercambiadora de tres niveles en Tres Cruces.

Dos préstamos

Para realizar la obra el gobierno cuenta con dos préstamos aprobados: uno del BID con un límite de hasta US$ 500 millones y otro de la CAF por hasta US$ 300 millones. Aún no está claro cuánto costará la obra, pero un informe de mediados de 2025 de la Facultad de Arquitectura indicó que demandaría al menos US$ 590 millones.

Se espera que en las próximas semanas se defina qué ocurrirá en 18 de Julio y se den a conocer los detalles finales del proyecto. Luego, comenzará el tiempo de los pliegos y licitaciones y, según estimó el intendente Mario Bergara días atrás, las obras comenzarían sobre mediados del año próximo.