Mujica dijo que Delgado "dice bolazos" y aseguró sentirse "orgulloso de haber promovido mujeres"

En ese sentido, dijo que en sus “casi 40 años de legislador” no recuerda presidenta de la cámara de Diputados mujer de los partidos tradicionales.

“Ellos fueron mayoría durante añares y nunca vi que se les ocurriera poner a una legisladora mujer. Pero qué casualidad que la primera mujer que fue presidenta de la Cámara fue compañera nuestra, la segunda también y la tercera también. Y ellos son feminismo, nosotros no, nosotros condenamos a las mujeres”, dijo irónicamente.

“Miren en la lista: en el Senado y en Diputados quién arrimó a más cantidad de mujeres y después me dicen”, expresó y agregó: “Porque los blancos y los colorados no te ponen a una mujer arriba ni por orden del juez”.

Por último, dijo: “Me siento orgulloso de haber promovido mujeres. Nosotros practicamos el feminismo sin declaraciones”.

La referencia de Mujica correspondió a mujeres que presidieron la cámara Baja durante los gobiernos del Frente Amplio todas pertenecientes en su momento al Movimiento de Participación Popular (MPP): Nora Castro (2005), Ivonne Passada (2010) y Cecilia Bottino (2019). También la exintendenta de Montevideo Ana Olivera, del Partido Comunista del Uruguay (PCU), preside actualmente Diputados desde el 1° de marzo de 2024.

Mujica arremetió contra Delgado

Consultado sobre los dichos del candidato blanco Álvaro Delgado este martes sobre que un gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi sería “lo más parecido a lo último del gobierno de Alberto Fernández” en Argentina contestó: “Está diciendo bolazos. Uruguay no es Argentina, primero”.

“Nosotros fuimos gobierno y no pasó eso, así que no joda”, exclamó y recordó que “hace 30 años” los partidos tradicionales “asustaron a las viejas” con el Frente Amplio.

“¡Pero por favor, fuimos 15 años gobierno! Y, ¿fuimos maravillosos? No, fuimos humanos. Uruguay no se desequilibró. Vinieron de Brasil tres veces por los US$ 600 o 700 millones después de los molinos que le dejamos nosotros. Entonces, que no jodan”, razonó Mujica en referencia a cuando Uruguay exportó en niveles récord energía eléctrica al país norteño cuando vivía una sequía histórica. “Acá no hay ni diablos ni magos”, reflexionó.