Mujica sobre el spot de Delgado: "Se pasó"

Mujica brindó una rueda de prensa en la que se refirió a varios temas. Uno de ellos fue el proyecto de ley de medios, votado por el oficialismo días atrás en la Cámara de Senadores. Si bien dijo que no había estado muy pendiente del tema, planteó: “Espero que lo superen. Espero que el presidente no tenga que dedicarse a aplicar el veto. Soy enemigo del veto. Porque está elegido por voto directo. Entonces que el presidente le enmiende la plana al Parlamento no me gusta. Cualquier presidente. Pero bueno, es mi manera de ver”.