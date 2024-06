Mujica: "Queda la sensación del uso abusivo del poder para perseguir gente"

"Han perseguido gente en la prensa. Han influido en algunas empresas para que tomen decisiones de que se vaya fulano de tal. No tiene vuelta, es así. Son cosas que en Uruguay no se hacían. En Uruguay no hay tradición de andar persiguiendo gente por afinidades políticas. Y esos son desbordes de poder", continuó Mujica.

Para Mujica hay que cuidar la institucionalidad

Mujica también habló de la decisión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio de no tomar medidas judiciales tras la divulgación del chat Lacalle Pou y Astesiano, que demuestra que el mandatario conocía el seguimiento sobre Marcelo Abdala.

"Tenemos que cuidar al país institucionalmente", opinó el expresidente, que de todas formas volvió a criticar al gobierno. Dijo que "es bueno" que "cuando cometen errores se hagan cargo". "No son las instituciones las que fallan, los que fallamos somos los humanos", afirmó.

La polémica se generó después de una información que está en el libro El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva por peridoista Lucas Silva.

Según el libro, en febrero de 2022 Astesiano le comunicó al presidente de un pedido que hizo al comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, Rafael Alen: investigar un quiosco de Ciudad Vieja en el que Abdala compró cerveza el día de su accidente en febrero de 2022. Tenía la sospecha de que ahí funcionaba una boca de venta de drogas.

En ese intercambio que mantuvieron por WhatsApp el presidente le respondió a Astesiano: "Perfecto", según surge de una captura de pantalla del chat con el mandatario que Astesiano le envió al comisario Alen.