La participación uruguaya en la cumbre del Mercosur, tanto del presidente de la República, Yamandú Orsi, como del canciller Mario Lubetkin, reflejó la “desilusión” de no concretar la firma del Acuerdo Comercial Interino como estaba previsto. Lubetkin consideró en diálogo con La Diaria que “se perdió un buen momento” y afirmó que, por parte del bloque sudamericano, no se fijará una nueva reunión “hasta que ellos (la UE) no confirmen que están en condiciones” de firmar.
No hay fecha para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
“Cuando ellos estén en condiciones de firmar –que esperemos que sea pronto–, ahí se ajustará la fecha para que podamos firmar", dijo Mario Lubetkín.