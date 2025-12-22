Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mario Lubetkin |

Desilusión

No hay fecha para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

“Cuando ellos estén en condiciones de firmar –que esperemos que sea pronto–, ahí se ajustará la fecha para que podamos firmar", dijo Mario Lubetkín.

El canciller Mario Lubetkin adelantó que todavía no hay fecha para la firma del tratado con la Unión Europea.

El canciller Mario Lubetkin adelantó que todavía no hay fecha para la firma del tratado con la Unión Europea.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La participación uruguaya en la cumbre del Mercosur, tanto del presidente de la República, Yamandú Orsi, como del canciller Mario Lubetkin, reflejó la “desilusión” de no concretar la firma del Acuerdo Comercial Interino como estaba previsto. Lubetkin consideró en diálogo con La Diaria que “se perdió un buen momento” y afirmó que, por parte del bloque sudamericano, no se fijará una nueva reunión “hasta que ellos (la UE) no confirmen que están en condiciones” de firmar.

“Cuando ellos estén en condiciones de firmar –que esperemos que sea pronto–, ahí se ajustará la fecha para que podamos firmar. Ojalá, como dicen ellos, en enero; pero nosotros no tomamos en consideración ninguna fecha, porque habíamos tomado en consideración el 20 de diciembre, y el 20 de diciembre, lamentablemente, no se concretó”, dijo el canciller. Señaló que los presidentes del Mercosur, al igual que “buena parte de las sociedades de nuestros países”, tenían la esperanza de que “la delegación llegara y la delegación firmara”. Ahora, reiteró, “sólo cuando sea se establecerá el cuándo”.

No es seguro que sea en enero

En una carta enviada el viernes a Lula da Silva –que traspasó la presidencia pro tempore del bloque al paraguayo Santiago Peña–, publicada por el Mercosur, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, expresaron su “firme compromiso de proceder a la firma del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el Acuerdo Comercial Interino a principios de enero, en una fecha que se acordará entre nuestras respectivas partes”. “Confiamos en que la rápida conclusión de este proceso pondrá de relieve nuestra determinación común y proporcionará claridad y tranquilidad a todas las partes interesadas”, afirmaron.

El actor determinante en la postergación de la firma fue Italia, que entiende que podría ser perjudicada en la distribución de fondos para la agricultura a la interna de su bloque, según explicó el mandatario brasileño, a quien la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que, “si tenemos paciencia una semana, diez días o un mes, Italia estará con el acuerdo”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar