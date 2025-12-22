No hay fecha para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

“Cuando ellos estén en condiciones de firmar –que esperemos que sea pronto–, ahí se ajustará la fecha para que podamos firmar. Ojalá, como dicen ellos, en enero; pero nosotros no tomamos en consideración ninguna fecha, porque habíamos tomado en consideración el 20 de diciembre, y el 20 de diciembre, lamentablemente, no se concretó”, dijo el canciller. Señaló que los presidentes del Mercosur, al igual que “buena parte de las sociedades de nuestros países”, tenían la esperanza de que “la delegación llegara y la delegación firmara”. Ahora, reiteró, “sólo cuando sea se establecerá el cuándo”.