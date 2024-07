"No queremos más actas secretas", dijo Carrera sobre el caso Casmu

"Desprolijidades"

Por otro lado, Carrera dejó bien clara cuál es la postura del FA en el caso Casmu: "Nosotros no vamos a permitir todas las desprolijidades que vimos en la intervención y posterior liquidación, cese y remate de Casa Galicia. La posición del Frente Amplio es en defensa del CASMU como centro asistencial, en defensa de los usuarios -que son cercanos a 180.000-, y de los trabajadores médicos y no médicos. Nosotros creemos que el CASMU es una institución puntal y lo que vivimos en las desprolijidades de Casa Galicia, que todavía está en la justicia y hay una serie de situaciones que no están muy claras".

Agregó que el posicionamiento del FA también implica exigir transparencia y solicitó que las actas sean públicas. "No queremos más actas secretas. Tenemos derecho a acceder a la información, y ustedes como ciudadanos, periodistas y la audiencia tienen derecho a conocer lo que está sucediendo", demandó el senador.