Oddone dijo que "no tenía ni idea" antes de asumir de la necesidad de ajustar Fonasa

En la misma línea de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió los cambios que resolvió implementar el Poder Ejecutivo para fijar el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las devoluciones que corresponden a los usuarios.
Oddone señaló que las modificaciones que resolvió hacer el gobierno habían sido recomendadas por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2019, pero que en los dos últimos gobiernos (de Tabaré Vázquez primero y de Luis Lacalle Pou después) "no los tomaron en cuenta" por razones que a él no le correspondía precisar.
Y sostuvo que las modificaciones de "naturaleza metodológica" que se estaban promoviendo buscaban corregir una subestimación del CPE que hoy hacen que el aporte de Rentas Generales al Fonasa sea excesivo.
Oddone dijo que "no tenía ni idea"
Consultado sobre la ausencia de este tema en la campaña electoral, Oddone señaló que, por entonces, "no tenía ni idea" del asunto. Aseguró que la necesidad de actuar sobre el tema surgió en el correr de 2025, una vez que la nueva administración ya había entrado en funciones.
"La decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo en una reunión en la que yo participé hace unos días. Eso no quiere decir que nosotros como equipo económico esto no lo tuviéramos planteado y lo hubiéramos propuesto y planteado como iniciativa hace algunos meses, bastante después de haber asumido", detalló.
De esta forma consideró "difícil" que el tema hubiese entrado en la campaña y agregó que "no hubiera tenido mucho sex appeal".
Esto fue un proceso que transitamos durante 2025. En algún momento lo determinamos, lo elevamos y lo propusimos, pero la resolución del Poder Ejecutivo como tal que es la que da lugar al decreto en las últimas semanas, porque llegaba el momento de decir 'lo hacemos o no lo hacemos', porque era el momento de hacer los ajustes paramétricos. Yo este tema en campaña no tenía ni idea, ni idea. Difícilmente a mí se me hubiera podido ocurrir", agregó Oddone.
"La metodología está establecida en el decreto, no introduce ningún cambio en el derecho de los usuarios a obtener devolución, eso no se modifica. La devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el CPE y en la medida que integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios", explicó.