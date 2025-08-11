Oddone recibe este lunes a los intendentes tras reducción del descuento del Imesi

Desde las intendencias aseguran que aún existe un efecto residual de la diferencia cambiaria con Argentina.

La medida rige desde el 1° de agosto

La medida, que rige desde el 1° de agosto, ya ha despertado críticas tanto la oposición política como gremios comerciales de la frontera uruguaya con Argentina.

El centro comercial e industrial de Salto y también el de Paysandú, además de la asociación comercial e industrial de Río Negro, manifestaron su “preocupación” ante la medida tomada.

“Si bien se trata de un ajuste menor en términos de recaudación fiscal del Estado, su impacto en las economías locales es significativo”, indicaron en un comunicado conjunto.

Para los comerciantes con este cambio, el beneficio fiscal pierde su razón de ser ya que el precio del combustible en estaciones de servicio queda automáticamente alineado con el del mercado argentino.

En paralelo, a impulso del Partido Nacional la comisión de Hacienda del Senado resolvió citar al ministro Oddone y a las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) para que brinden explicaciones.

El senador blanco Javier García anunció que convocará a las autoridades del MEF y de la Dirección General Impositiva (DGI) a la Comisión de Hacienda del Senado para que den explicaciones sobre la medida tomada: “Se otorgaba el 40% de rebaja de IMESI y se llevó a 32%. Aumenta 8 puntos lo que se pagará. Es el primer aumento de impuestos del gobierno. En departamentos golpeados durante años por diferencia cambiaria con Argentina tomar esta medida es nuevamente un golpe a sus economías, al empleo y a sus comercios”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X.