Oddone y los dos objetivos del gobierno: "La prosperidad y fortalecer la cohesión social"

Al final de la presentación, uno de los presentes le consultó si el gobierno piensa reducir el déficit fiscal a través de la disminución del gasto público o a través del aumento de la carga impositiva.

Oddone respondió que el plan es aumentar el crecimiento de la economía y mejorar la eficiencia de los órganos recaudadores. Señaló que la presión fiscal es "elevada" y que "no hay espacio" para aumentar impuestos, lo que no quiere decir que no se puedan introducir cambios tributarios. De todas formas, sostuvo que lo pondrá "con claridad" en la Rendición de Cuentas.

"Hay una agenda mundial del Impuesto a la Renta Mínima Global, que desafía algunos de los regímenes que Uruguay tiene para atraer inversiones. Eso eso puede suponer cambios de naturaleza tributaria para que compañías que están obligadas a tributar el impuesto, porque están en jurisdicción donde esto está vigente, puedan hacerlo en Uruguay", apuntó en rueda de prensa.

Planteo del Pit-Cnt

Sobre el planteo que hizo el Pit-Cnt de crear un impuesto a las ganancias de las empresas y de un 1% a la población más rica Oddone aseguró que "tomaron nota" de eso, pero remarcó que "no está en la agenda de trabajo" que tienen sobre la mesa.

Finalmente, Oddone afirmó que los objetivos del gobierno de Orsi son esencialmente dos: aumentar la prosperidad y fortalecer la cohesión social. Este último punto supone a su vez dos metas: disminuir la desigualdad y trabajar sobre la seguridad. Al mismo tiempo, el gobierno tiene dos desafíos, señaló el ministro de Economía: consolidar la estabilidad macroeconómica y promover reformas microeconómicas.