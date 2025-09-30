La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresaron su condena al atentado padecido por la fiscal de Corte Mónica Ferrero en su vivienda durante la madrugada del pasado domingo, el cual calificaron como un hecho que reviste "extrema gravedad".
Condena internacional
OEA condenó atentado contra Ferrero: "Constituye un hecho de extrema gravedad"
Para la OEA, el ataque contra la fiscal de Corte atenta contra "instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho".