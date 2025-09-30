OEA condenó atentado contra Ferrero: "Constituye un hecho de extrema gravedad"

"La Secretaría General de la OEA reafirma que ninguna forma de violencia, intimidación o amenaza podrá doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático de los pueblos de las Américas. La defensa de la justicia y de quienes la representan es una responsabilidad hemisférica, y la OEA está lista para seguir acompañando a Uruguay en este esfuerzo", sostiene la OEA.

La OEA reiteró su plena solidaridad con las instituciones uruguayas y su democracia. Asimismo, confió en que la firmeza de la respuesta nacional, sumada al apoyo regional e internacional, dejaría en claro que en las Américas no hay espacio para la impunidad, el miedo ni la violencia. Finalmente, afirmó que defender la justicia es defender la democracia, y que defender la democracia es garantizar el futuro libre y seguro de nuestros pueblos.