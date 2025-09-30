Hacete socio para acceder a este contenido

Condena internacional

OEA condenó atentado contra Ferrero: "Constituye un hecho de extrema gravedad"

Para la OEA, el ataque contra la fiscal de Corte atenta contra "instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho".

"Este ataque constituye un hecho de extrema gravedad que atenta no solo contra la integridad de una alta funcionaria del Estado, sino también contra instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho", manifiesta la OEA en el comunicado.

La secretaría del organismo transmitió solidaridad tanto a la fiscal, su entorno familiar, el gobierno y la población uruguaya, a la vez que respalda "la rápida reacción de las autoridades nacionales que han desplegado acciones de investigación y seguridad".

"La Secretaría General de la OEA reafirma que ninguna forma de violencia, intimidación o amenaza podrá doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático de los pueblos de las Américas. La defensa de la justicia y de quienes la representan es una responsabilidad hemisférica, y la OEA está lista para seguir acompañando a Uruguay en este esfuerzo", sostiene la OEA.

La OEA reiteró su plena solidaridad con las instituciones uruguayas y su democracia. Asimismo, confió en que la firmeza de la respuesta nacional, sumada al apoyo regional e internacional, dejaría en claro que en las Américas no hay espacio para la impunidad, el miedo ni la violencia. Finalmente, afirmó que defender la justicia es defender la democracia, y que defender la democracia es garantizar el futuro libre y seguro de nuestros pueblos.

