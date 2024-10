Oficialismo rechazó emergencia carcelaria propuesta por el FA

La moción del FA proponía también la declaración de la emergencia carcelaria y la conformación de un grupo de implementación de acciones de urgencia integrado por varias instituciones del Estado.

“Yo no vengo a tirarle muertos encima a nadie”, manifestó al inicio de su intervención la encargada de la interpelación, la diputada del FA Bettiana Díaz. Dijo que “enrostrarse muertos no es el debate que hoy necesita la sociedad uruguaya” y, en ese sentido, adelantó que no exigiría “ninguna renuncia” al término de la interpelación, porque “esto no se soluciona pidiendo renuncias”, sino “conociendo a fondo los motivos por los cuales llegamos a instancias como estas después de situaciones fatales que se repiten una y otra vez”.