Reflexión de Paul McCartney sobre la vida: "La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra"

Entre las páginas del libro escribió una frase que desde entonces se convirtió en una de las más recordadas de su producción literaria: “La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto”.

La cita propone una interpretación diferente de emociones tradicionalmente asociadas al dolor. Para McCartney, la tristeza no representa la ausencia de felicidad, sino una extensión de ella marcada por la nostalgia o la pérdida. Las lágrimas aparecen ligadas al recuerdo de momentos felices y la muerte deja de ser un final absoluto para convertirse en una transformación de la existencia.

La tristeza que marcó su vida

La profundidad de estas palabras encuentra explicación en una vida marcada tanto por el éxito como por las tragedias personales. El músico perdió a su madre cuando tenía apenas 14 años, sufrió el asesinato de su compañero y amigo John Lennon en 1980 y, años después, enfrentó la muerte de su esposa, Linda McCartney, fallecida en 1998 a causa de un cáncer de mama.

Según explicó la página oficial del artista al presentar el libro, la intención era mostrar tanto las letras que acompañaron a varias generaciones como textos inéditos que permitieran descubrir su mundo interior. Entre canciones emblemáticas como Eleanor Rigby, Band on the Run, She's Leaving Home y Penny Lane, también aparecen poemas y elegías dedicadas a Linda.

McCartney: uno de los pilares de The Beatles

Considerado una de las figuras más influyentes de la música popular de los siglos XX y XXI, McCartney fue uno de los pilares de The Beatles, grupo que transformó la industria musical y la cultura contemporánea. Tras la separación de la banda, creó Wings y desarrolló una carrera solista que ya supera las cinco décadas.

Con decenas de álbumes publicados, múltiples premios Grammy, un Óscar y el título de sir concedido por la Corona británica, el legado de Paul McCartney continúa creciendo. Y, al mismo tiempo, sigue dejando frases capaces de resumir emociones universales en apenas unas pocas palabras: para él, la tristeza no desaparece la felicidad, sino que simplemente la viste de negro.