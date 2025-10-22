Oposición exige la "destitución inmediata" de Danza y amenazan con interpelación

El senador Martín Lema basó el pedido en el conflicto de intereses, señalando que de los $640.000 que cobra Danza, el resto, fuera de los $130.000 de ASSE, "vienen de los prestadores con los cuales ASSE tiene que competir". Lema afirmó que Danza está "absolutamente condicionado" por esos recursos , y que él "no está por la gloria, sino que está por el bolsillo y la cuenta bancaria".

Por su parte, Silva calificó la situación como "ética y moralmente reprochable". Silva denunció que está "mal marcar tarjeta en un lugar y no ir a trabajar y trabajar en otro". Además, afirmó que Danza confiesa públicamente que usa "el auto oficial, el chofer oficial, el teléfono oficial para el cumplimiento de tareas para prestadores públicos". Silva argumentó que ASSE es un organismo que requiere estar "24/7" dedicado.

En tanto, el diputado Sotelo complementó la denuncia, indicando que las irregularidades funcionales son la "gota que desborda el vaso". Sotelo destacó que si un funcionario bajo las órdenes de Danza marca tarjeta y no está, el presidente "tiene que hacerle un sumario" , pero que ahora "no lo puede hacer porque todos los funcionarios que están bajo las órdenes del Dr. Danza saben que él lo hace".

Para el gobierno está saldado

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo en diálogo con La Diaria sobre la superposición de actividades que “no hay nada extraño ahí, nada que ocultar, ningún descubrimiento ni nada que se le parezca”. “Durante mi transporte hago mil actividades; mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: Zoom, videollamada y hablo por teléfono –por suerte, no manejo yo, obviamente– , así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio”, sostuvo.

De hecho, el jerarca de ASSE destacó que “la marca virtual existe porque existen las actividades virtuales, si no, no existiría la marca virtual, serían estrictamente presenciales, así que no hay nada raro”. Además, sostuvo que “cada una de esas cosas, oportunamente”, las reportó a la Udelar. “Es marca docente, y estás haciendo actividad docente mientras estás en otro lugar, es obvio; lo hacemos permanentemente, y hay mil cosas que hacemos que no están registradas, que son otro tanto”, subrayó.