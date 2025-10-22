Críticas a Danza lo tienen "totalmente sin cuidado" y "para el gobierno, esto está saldado"

La oposición insiste en que Danza debe de renunciar.

Para el gobierno está saldado

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo en diálogo con La Diaria sobre la superposición de actividades que “no hay nada extraño ahí, nada que ocultar, ningún descubrimiento ni nada que se le parezca”. “Durante mi transporte hago mil actividades; mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: Zoom, videollamada y hablo por teléfono –por suerte, no manejo yo, obviamente– , así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio”, sostuvo.

De hecho, el jerarca de ASSE destacó que “la marca virtual existe porque existen las actividades virtuales, si no, no existiría la marca virtual, serían estrictamente presenciales, así que no hay nada raro”. Además, sostuvo que “cada una de esas cosas, oportunamente”, las reportó a la Udelar. “Es marca docente, y estás haciendo actividad docente mientras estás en otro lugar, es obvio; lo hacemos permanentemente, y hay mil cosas que hacemos que no están registradas, que son otro tanto”, subrayó.

Consultado sobre los pedidos de la oposición, para que renuncie a su cargo y que a su vez la Udelar actúe en el tema, Danza dijo que eso lo tiene “totalmente sin cuidado” y es “simplemente una reacción” a que este martes ASSE inauguró "un tomógrafo en la ciudad de Colonia". “Fue el mismo día, a la misma hora y en el mismo momento; es una cosa muy claramente armada. Para el gobierno, esto está saldado, no tiene más misterio, seguimos para adelante”, finalizó.