Orsi anunció que derogará algunos artículos de la LUC porque "son aberrantes"

El presidente de la República Yamandú Orsi reconoció que el gobierno analiza derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada y aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En su momento, desde el Frente Amplio cuestionaron varios artículos, sin embargo, desde que la fuerza política asumió el gobierno, no derogó ninguno de ellos. "Las normas se derogan con otras normas", afirmó. "Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer", acotó el mandatario en una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en Yunta Uy.
Entre esas reformas, Orsi apuntó al Código del Proceso Penal. "El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón", aseguró. "Habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados", agregó.
El mandatario indicó que el análisis del CPP será global y no solo en relación a los procesos abreviados. "Caímos en un problema del uso medio... del abreviado y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto", indicó.
Suspensión condicional del proceso
Hace casi un mes, el ministro del Interior, Carlos Negro, junto a una delegación de su cartera, compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, para responder preguntas sobre una variedad de temas que conciernen a la seguridad pública. En ese marco, dijo que desde el gobierno se está trabajando, “en un nivel un poco más incipiente”, en la restitución de la suspensión condicional del proceso, que fue “derogada de un hachazo, indiscriminadamente” por la LUC, apuntó el ministro, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Negro destacó que si bien la norma es parte de la LUC, “no fue objeto de plebiscito”, en referencia al reférendum de 2022, en el que la ley “tuvo el apoyo de la ciudadanía”. “Es sobre esta norma que nosotros estamos trabajando –contactos políticos mediante– y no sobre otras relativas a la LUC”.
El ministro destacó que esta disposición, que fue derogada, “es de los mejores recursos o herramientas que hay para desprisionalizar”, o sea, “para no enviar a la cárcel a gente que no tiene por qué ir a la cárcel”, así como para que “con el sistema carcelario no se genere un delincuente más peligroso de lo que era”.