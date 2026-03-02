Orsi, ante la Asamblea General, anunció proyecto para el Ministerio de Justicia

"Con acierto y con errores, empezamos por ordenar para poder transformar; no hay transformación posible sin bases firmes. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. "Contratos que exigían revisión técnica y jurídica como las OPV o el proyecto Neptuno", afirmó.

Detalle de gestión

Luego pasó a detallar lo actuado por su gobierno en este primer año. En materia de empleo, destacó que se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, y que la ocupación alcanzó 1.750.000 personas.

Además, subrayó que se llegó a un máximo histórico de la tasa de empleo de mujeres, con la creación de 19.000 empleos femeninos.

Seguidamente, detalló acciones en materia de salud. "Además, se construirán salas de salud mental en hospitales generales. Incorporamos la vacuna contra el meningococo al calendario sin costo. Desde diciembre de 2025, toda persona que necesite un cardiodesfibrilador puede acceder sin costo. Este año, como me comprometí, se inician las obras del Hospital de la Costa en Atlántida con una inversión estimada en 40 millones de dólares".

Orsi convencido

"Estoy convencido de que un país se construye con 19 departamentos fuertes. Sabemos que en los departamentos de frontera la situación es particular. Por eso implementamos medidas específicas para departamentos limítrofes. Reducción de IMESI en combustibles, régimen simplificado de importación para pequeños comercios y descuentos en aportes patronales. Crecer no es suficiente. Crecer con equidad es lo que legitima, según la visión de mi gobierno", agregó.

"En 2026 se implementarán dos hospitales de día, dos casas de medio camino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en Saint Bois, una unidad de atención domiciliaria en Vilardebó, nueve equipos de salud mental con impacto en todo el territorio nacional y 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental", agregó.