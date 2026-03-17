Orsi convocó a un nuevo Consejo de Ministros con la reforma del CPP en el centro

Habló de la incorporación de más tecnología para las tareas de inteligencia de la Policía para "estar un escalón arriba" en el combate al crimen organizado y que Uruguay tenga una agencia de inteligencia de mayor nivel. Refirió a que hay unanimidad para "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad.

El GAT creado por el Ejecutivo

El GAT fue creado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2025 y estuvo integrado por Jorge Díaz, Ignacio Soba, Carolina Camilo y Martín Fernández, por la Prosecretaría de la Presidencia de la República; Iván Toledo Villanueva por el Ministerio del Interior; Daniel Trecca por el Ministerio de Educación y Cultura; Valeria Bovio y Adriana Edelman por la Fiscalía General de la Nación; José María Gómez y Marcelo Malvar por el Poder Judicial; Carina Ceschi por la defensoría; Florencio Macedo y Fernando Gomes Santoro por el Colegio de Abogados del Uruguay y se invitó como experto al abogado Gabriel Valentín, grado 5 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Valentín explicó en declaraciones a Presidencia de la República las razones por las que era necesario modificar el código. “El Código del Proceso Penal fue proyectado en 2009, sancionado en 2014 y entró en vigencia en 2017, pero antes y después tuvo varias reformas que en definitiva perforaron el sistema inicial y generaron algunas inconsistencias y problemas”, señaló, y destacó que también se contó con una década de experiencia en la implementación del sistema.

El abogado dijo que entre los objetivos planteados se busca “darle un diseño coherente y sistemático al sistema acusatorio, mejorando en algunos aspectos garantías respecto de los imputados, dando mayores posibilidades a la defensa, mayores potestades al tribunal en la etapa de investigación y dándole herramientas a la fiscalía”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, dijo que el grupo de trabajo estuvo de acuerdo en más del 95% de los planteos. “Desde un principio pudimos estar todos de acuerdo porque lo que se buscaba principalmente era la seguridad jurídica, que en algunos casos la jurisprudencia ya la estaba dando, pero no la norma, y en otros incluso la jurisprudencia tenía visiones distintas”.