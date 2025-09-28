Orsi destacó el interés de inversores en Uruguay tras su visita a Estados Unidos

El viaje del mandatario se dio en un escenario global de incertidumbre económica, donde varios países de la región enfrentan tensiones políticas, devaluaciones y crisis inflacionarias. En ese contexto, la institucionalidad uruguaya es percibida como un diferencial, lo que refuerza su imagen de país confiable y previsible ante los inversores internacionales.

De acuerdo con fuentes oficiales, los sectores que generan mayor interés en el mercado estadounidense son las energías renovables, la tecnología vinculada a servicios digitales y el agroexportador, tres áreas en las que Uruguay se ha posicionado con ventajas competitivas en los últimos años.