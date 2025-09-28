Orsi destacó el interés de inversores en Uruguay tras su visita a Estados Unidos

El presidente Yamandú Orsi regresó este sábado de Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo una agenda paralela de reuniones con empresarios e inversores.
En declaraciones a la prensa, el mandatario calificó los encuentros como “auspiciosos” y resaltó que existe un marcado interés en Uruguay como destino para la inversión. “Una de las cosas que notamos es mucho interés, mucha pregunta y, a su vez, las devoluciones que nos hacen, por lo general, son auspiciosas”, afirmó.
Siguen viendo a Uruguay con buenos ojos
Orsi destacó que en el exterior se valora especialmente “la estabilidad del Uruguay”, un factor que, según dijo, constituye una fortaleza a la hora de generar confianza en los negocios. “Ven bien el proceso de Uruguay, y no estoy hablando de seis meses, sino de un proceso largo. Nos siguen viendo con buenos ojos”, concluyó el jefe de Estado.
El viaje del mandatario se dio en un escenario global de incertidumbre económica, donde varios países de la región enfrentan tensiones políticas, devaluaciones y crisis inflacionarias. En ese contexto, la institucionalidad uruguaya es percibida como un diferencial, lo que refuerza su imagen de país confiable y previsible ante los inversores internacionales.
De acuerdo con fuentes oficiales, los sectores que generan mayor interés en el mercado estadounidense son las energías renovables, la tecnología vinculada a servicios digitales y el agroexportador, tres áreas en las que Uruguay se ha posicionado con ventajas competitivas en los últimos años.