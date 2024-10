Orsi dijo a quién votaría si tuviera que elegir entre Delgado y Ojeda

Orsi comenzó su respuesta dejando clara su postura frente a estas acusaciones: “Primero, rechazo de plano cualquier campaña sucia, por supuesto lo que son las fake news. Ahí no se puede tener dos opiniones”, expresó, recordando que él mismo fue víctima de una situación similar en el pasado. Relató cómo fue denunciado por un hecho que nunca ocurrió, subrayando el impacto que las acusaciones sin fundamento pueden tener en la vida política y personal.

En cuanto a la denuncia de Ojeda, Orsi fue tajante al afirmar que, si hay pruebas de lo que se plantea, él apoyaría el proceso legal. "Cuando me entero de lo que estaba planteando el candidato, dije que lo denuncie y lo acompaño si es que ocurrió de verdad. Han pasado días y no tengo claro cuál es el tema", señaló, subrayando que el camino correcto es permitir que la justicia actúe en caso de que existan elementos que sustenten la acusación.

Sin embargo, Orsi también expresó su preocupación por el clima de la campaña política actual, destacando que, en su caso, cuando fue víctima de una acusación infundada, decidió no apuntar con el dedo sin pruebas: "Yo no denuncié a nadie, ni apunté con el dedo a nadie porque no ayuda, salvo que tuviera pruebas". En este sentido, el candidato del FA fue crítico con la actitud de quienes lanzan acusaciones sin una base sólida, sugiriendo que esto solo contribuye a aumentar la tensión en la contienda electoral.

Enfocado en la gestión

El candidato insistió en que no participará en un juego de ataques sin fundamento, afirmando que "lo peor que uno puede hacer es echarle leña al fuego". En su lugar, abogó por la paciencia y por permitir que la situación se aclare a través de los mecanismos adecuados, es decir, la justicia.

Insistió en su postura de no contribuir a la escalada de conflictos, destacando que su enfoque seguirá centrado en la gestión política y no en polémicas infundadas. "Jamás voy a entrar en ese camino", concluyó, marcando distancia respecto a la denuncia de Ojeda y reafirmando su rechazo a las campañas basadas en ataques personales.

Con respecto al plebiscito de la seguridad social, opinó que "no resuelve los objetivos que se traza" y que "no resuelve las dificultades, sino que las complejiza bastante". Y agregó: "Soy amante de la libertad, la igualdad y soy republicano de pura cepa".

Política exterior

Orsi también se refirió al vínculo de Uruguay con los países de la región y opinó que debe existir una relación "lo más aceitada posible". "Nosotros nacimos fruto de la política exterior, las relaciones exteriores aparecieron antes que el propio Estado. Uruguay tiene la potencialidad de ser el gran articulador. Somos el espacio donde se acuerdan las cosas".