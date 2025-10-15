Orsi emprendió viaje oficial a Roma y se reunirá con el Papa

El presidente Orsi ha sido distinguido como el único mandatario en participar en la mesa inaugural del evento.

Posteriormente, la comitiva uruguaya mantendrá un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, para abordar temas de la agenda bilateral.

La jornada del jueves continuará con un acto de donación de una escultura del reconocido artista visual uruguayo Pablo Atchugarry al museo de la FAO. Esta actividad contará con la presencia del canciller Lubetkin y del propio artista. La agenda en Roma culminará con una reunión entre el presidente Orsi y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Encuentro en el Vaticano

El viernes 17, el presidente Orsi y el ministro Lubetkin se trasladarán al Vaticano para mantener un encuentro con el Papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

El retorno de las autoridades uruguayas al país está programado para el sábado 18 de octubre.