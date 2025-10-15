Orsi emprendió viaje oficial a Roma y se reunirá con el Papa

El presidente de la República, Yamandú Orsi, emprendió hoy miércoles su viaje oficial a Italia, tras traspasar el mando de forma protocolar a la vicepresidenta, Carolina Cosse, en la Base Aérea n.° 1.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La agenda internacional del mandatario uruguayo se centra en su participación en eventos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y encuentros bilaterales con autoridades italianas y del Vaticano.
Agenda en Italia: FAO, reuniones bilaterales y donación cultural
La actividad central de la gira tendrá lugar mañana jueves 16, cuando el presidente Orsi, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, participe en la 45.ª celebración del Día Mundial de la Alimentación y el 80.º aniversario de la FAO.
El presidente Orsi ha sido distinguido como el único mandatario en participar en la mesa inaugural del evento.
Posteriormente, la comitiva uruguaya mantendrá un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, para abordar temas de la agenda bilateral.
La jornada del jueves continuará con un acto de donación de una escultura del reconocido artista visual uruguayo Pablo Atchugarry al museo de la FAO. Esta actividad contará con la presencia del canciller Lubetkin y del propio artista. La agenda en Roma culminará con una reunión entre el presidente Orsi y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
Encuentro en el Vaticano
El viernes 17, el presidente Orsi y el ministro Lubetkin se trasladarán al Vaticano para mantener un encuentro con el Papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
El retorno de las autoridades uruguayas al país está programado para el sábado 18 de octubre.