Orsi habló sobre seguridad y reivindicó necesidad de políticas de Estado en la materia

Para el presidente Yamandú Orsi, en materia de seguridad, el Gobierno no escapará a la lógica de quienes lo precedieron, tanto en “éxitos” como en “fracasos”. “A nosotros nos va a pasar lo mismo”, dijo el mandatario en Colonia tras ser consultado sobre la política de seguridad y la posibilidad de acordar con los partidos medidas contra el delito.
Orsi visitó Colonia para asistir a la inauguración de un tomógrafo en el hospital local, ocasión en que fue abordado por la prensa que le interrogó sobre los problemas de seguridad del país, entre otros temas.
“No tenés más remedio porque estos procesos te llevan años”, dijo Orsi sobre la posibilidad de acordar políticas de Estado en seguridad en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10). “La anterior administración hizo lo suyo, tuvo el éxito que tuvo, como todas las administraciones. Éxitos y fracasos, porque te pasa, más en un tema de seguridad, y a nosotros nos va a pasar lo mismo”, precisó.
Agregó que “hay que prestarle atención a cosas que pasan, no digo que desapercibidas, pero que no están dentro de la atención cuando se habla de seguridad, como es el acceso a la Justicia; que el Parlamento haya votado la descentralización de la defensoría (pública) es un avance que, parece que no, pero ayuda y mucho”.
Ministerio y seguridad
Consultado sobre la idea de crear un Ministerio de Justicia, recordó que “en algún momento nos planteamos crear una nueva institucionalidad para administrar la justicia. Los partidos políticos estuvieron de acuerdo al principio; ahora hay opiniones en contra; veremos hasta dónde llegamos, pero no nos podemos quedar quietos”.
En ese sentido indicó que “hay señales de todo tipo; en un mismo partido tenés gente que te dice que están dispuestos a conversarlo y otros te dicen que ni loco lo votan. Y sé que es sincero, en esto no hay teatro. Incluso dentro del Frente Amplio yo he escuchado a algunos que tienen sus dudas; por supuesto, es mucho más visible en los partidos de la oposición, donde hay posiciones muy encontradas”.
“Creo que dejar la semillita para que algún día ocurra, no sé si es un avance, pero cuando se nos habla de que concentramos demasiadas actividades o demasiadas funciones en Presidencia, una de las formas de sacarle a Presidencia un montón de cosas que tiene es crear otra institucionalidad de rango ministerial, pero bueno”.