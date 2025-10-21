Orsi habló sobre seguridad y reivindicó necesidad de políticas de Estado en la materia

Agregó que “hay que prestarle atención a cosas que pasan, no digo que desapercibidas, pero que no están dentro de la atención cuando se habla de seguridad, como es el acceso a la Justicia; que el Parlamento haya votado la descentralización de la defensoría (pública) es un avance que, parece que no, pero ayuda y mucho”.

fgr_01 Orsi visitó Colonia para asistir a inauguración de tomógrafo. Presidencia

Ministerio y seguridad

Consultado sobre la idea de crear un Ministerio de Justicia, recordó que “en algún momento nos planteamos crear una nueva institucionalidad para administrar la justicia. Los partidos políticos estuvieron de acuerdo al principio; ahora hay opiniones en contra; veremos hasta dónde llegamos, pero no nos podemos quedar quietos”.

En ese sentido indicó que “hay señales de todo tipo; en un mismo partido tenés gente que te dice que están dispuestos a conversarlo y otros te dicen que ni loco lo votan. Y sé que es sincero, en esto no hay teatro. Incluso dentro del Frente Amplio yo he escuchado a algunos que tienen sus dudas; por supuesto, es mucho más visible en los partidos de la oposición, donde hay posiciones muy encontradas”.

“Creo que dejar la semillita para que algún día ocurra, no sé si es un avance, pero cuando se nos habla de que concentramos demasiadas actividades o demasiadas funciones en Presidencia, una de las formas de sacarle a Presidencia un montón de cosas que tiene es crear otra institucionalidad de rango ministerial, pero bueno”.