Orsi sobre la transición: "Falta información"

Agregó que llegaron informes de parte de las autoridades actuales sobre cada uno de los ministerios y que ahora se están haciendo las "preguntas para las respuestas que faltan". "No se puede hablar de ordenado o desordenado. Yo creo que hay que ver la exhaustividad con la que se abordan los temas y cuánta información nos llega", señaló en rueda de prensa.

Reunión con Rousseff

En la tarde de este viernes el presidente electo recibió a la titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB por sus siglas en inglés), la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, quien le propuso que Uruguay concrete su ingreso a este organismo internacional que fue creado por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Sobre esto último, Orsi sostuvo que es necesario analizar la "potencialidad" que tendría esta institución para Uruguay, que advirtió no puede "perderse" esa "película".

Consultado sobre qué beneficios podría obtener Uruguay de una "línea de trabajo" (no un préstamo aislado) del NDB, el futuro presidente se refirió a los "temas de infraestructura".

"Es un mundo muy nuevo, hay que analizarlo. Uruguay está muy acostumbrado a trabajar con otras entidades históricas. Esto es muy novedoso. Convengamos que no tiene que ver con integrar o no los BRICS, Uruguay no está en eso. Es un banco que ofrece su apoyo a los países del sur fundamentalmente de cara a, como dije recién, un mundo que no te espera", argumentó. Y dijo que América Latina "precisa el apoyo de todas estas entidades".