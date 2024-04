Orsi le apuntó a Lacalle Pou por promesas incumplidas

“No podemos decir una cosa con tal de ganar una elección para después no hacerla. No podemos hacer lo que hicieron otros, que dijeron 'no vamos a aumentar los impuestos, no vamos a aumentar las tarifas y no vamos a aumentar la edad de jubilación', cuando después hicieron todo lo contrario. Nosotros no vamos a hacer eso. La decencia tiene que estar en la esencia de la actividad política”, subrayó este miércoles en su discurso en la ciudad de Rocha.

“No hay propuestas concretas de crecimiento y, lo que está haciendo el gobierno, inaugurando y esgrimiendo como logros del país, que son reales, muchos de ellos vienen de las ideas de los compañeros que estuvieron cuando el Frente Amplio fue gobierno nacional”, expresó en otro momento del discurso.

Para Orsi el país no crece

Además, Orsi consideró que, según su visión, “este país hoy no crece”. “Las cifras nos muestran que no fuimos capaces de desarrollarnos o no fuimos capaces de crecer”, esgrimió.

“Por si fuera poco, la otra característica que nos define hoy es que somos un país bastante más desigual”, consideró y habló de que, aunque luego de la pandemia hubo una recuperación económica gradual, “había y hay gente que cada vez está peor”.

“Si ese pelotón de rezagados cada vez es más grande, son señales que no están buenas”, consideró.

Atraso cambiario

También, en materia económica, advirtió que “hay que tener cuidado con el atraso cambiario”. La diferencia cambiaria te genera un “problemón” en materia de “crecimiento económico”, aseguró.

“Está bien que contengan la inflación y se atienda el déficit fiscal, pero este gobierno lo único que se preocupó fue por el déficit fiscal”, criticó.

Más inseguro

En otra parte de su discurso, Orsi manifestó que Uruguay “está un poco o bastante más inseguro. Lo peor que nos puede pasar es que nos digan todos los días que estamos bastante mejor”, increpó.

“Hay una sensación de inseguridad, por un lado, y, por otro lado, una sensación de desconfianza a las instituciones”, resumió. “Hay cosas que pasan en las alturas que no nos enteramos nunca de qué pasó”, afirmó también.