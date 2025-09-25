Universidad de Florida (EEUU) eligió a Uruguay para instalar el Centro Adam Smith

La apertura de la sede local estará liderada por Andy Rivas, designado como representante en Uruguay. Con esta iniciativa, la FIU busca ampliar su alcance en América Latina a través de un espacio de formación y diálogo académico.

Un centro con proyección regional

El Centro Adam Smith fue creado en 2020 por la Legislatura y el gobernador de Florida, con el objetivo de promover la prosperidad, los valores democráticos y la libertad económica. Desde entonces, se ha consolidado como un ámbito de investigación independiente y no partidista, que reconoce a líderes latinoamericanos comprometidos con esos principios.

El centro lleva el nombre de Adam Smith, filósofo y economista escocés considerado uno de los padres de la economía moderna, cuyo pensamiento en torno a la libre competencia y la iniciativa individual sigue siendo una referencia clave en los debates contemporáneos.

Con su llegada a Uruguay, la institución abre una nueva etapa que busca generar sinergias entre el sistema educativo local y la academia internacional, reforzando el posicionamiento del país como hub regional de conocimiento.

Un gesto político y académico

La instalación de un centro de estas características en Montevideo fortalece los vínculos académicos con Estados Unidos y tiene un fuerte componente simbólico. La decisión se produce en un momento en que el gobierno uruguayo busca atraer inversiones y profundizar relaciones internacionales, mostrando al país como un socio confiable en la región.

En palabras de un participante del desayuno, la llegada del Centro Adam Smith es “un paso que ubica a Uruguay en el mapa global de la educación y la investigación, con un socio de peso como la Universidad Internacional de Florida”.