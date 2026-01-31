Orsi llega a China con la intención de profundizar los lazos comerciales

Es que, desde 2013, el gigante asiático es el principal socio comercial de Uruguay, y en 2025esta tendencia se consolidó. Por lo tanto, uno de los objetivos de la misión es profundizar los lazos en el campo comercial ya existente, pero también avanzar en nuevas áreas, como la tecnología, la innovación y la logística, en el entendido de que estas, en los próximos años, van a mover la aguja a nivel internacional.

Además de la concreción de acuerdos en esa materia, el gobierno espera que en el viaje los representantes del sector privado logren articular negocios.

Según Uruguay XXI, el año pasado China volvió a ocupar el primer puesto en el ranking de destinos de las exportaciones uruguayas, con el 26% del total exportados, con compras por un valor de 3.493 millones de dólares, lo que implicó un aumento cercano al 12% respecto de 2024. También fue el principal origen de las importaciones, con un total de 2.976 millones, lo que representó cerca del 26% del total importado.

La soja fue el producto más exportado a China, en segundo lugar se ubicó la celulosa y la carne bovina se consolidó como el tercer rubro. También hubo avances en la exportación de subproductos cárnicos, lana y productos de madera.