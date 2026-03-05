La oposición apunta contra el ministro Carlos Negro: acordaron interpelación

“Vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante. Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Yo nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan, y que el plan sea que va a construir un plan. Tuvimos infinita paciencia con esa improvisación”, sostuvo.

Oposición afirma que no hay rumbo

Además de las críticas al Plan Nacional de Seguridad Pública, Bordaberry mencionó “otros motivos” para la interpelación, como la urgencia de descentralizar de Interior el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

También criticó que “no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de 2.000 policías más” y recalcó que, “todavía peor, se dice que se va a cumplir con el llenado de vacantes, es decir, se va un policía y se pone otro en su lugar, una tomada de pelo”. Sostuvo, en ese sentido, que la oposición va a “exigir las plazas que prometieron, porque el Uruguay necesita más policías”.

Insistió en que “no hay rumbo”, sino “una especie de administración de la situación de la inseguridad”, y descartó que los cuestionamientos sean “por un tema político”.