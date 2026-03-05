Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carlos Negro |

seguridad/inseguridad

La oposición apunta contra el ministro Carlos Negro: acordaron interpelación

El senador colorado Pedro Bordaberry llevará adelante la interpelación al ministro del Interior Carlos Negro según acordó la oposición.

Negro deberá concurrir al Parlamento.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Finalmente, la oposición se puso de acuerdo y le dio el apoyo al senador colorado Pedro Bordaberry para interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro. El propio legislador colorado será el interpelante. "En el Ministerio, una falta del sentido de la urgencia muy importante”, afirmó el líder de Vamos Uruguay.

Además, acusó al Gobierno de Orsi de asumir sin plan de seguridad para combatir el delito. “Tuvimos paciencia infinita con esa improvisación. El plan no está y los problemas de los uruguayos no esperan”, sostuvo. Y acusó al ministro Negro de no proteger a la gente.

En rueda de prensa, consignada por Radio Monte Carlo, Bordaberry dijo que “la inseguridad está ya a niveles en Uruguay que no se aguantan más”.

“Vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante. Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Yo nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan, y que el plan sea que va a construir un plan. Tuvimos infinita paciencia con esa improvisación”, sostuvo.

Oposición afirma que no hay rumbo

Además de las críticas al Plan Nacional de Seguridad Pública, Bordaberry mencionó “otros motivos” para la interpelación, como la urgencia de descentralizar de Interior el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

También criticó que “no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de 2.000 policías más” y recalcó que, “todavía peor, se dice que se va a cumplir con el llenado de vacantes, es decir, se va un policía y se pone otro en su lugar, una tomada de pelo”. Sostuvo, en ese sentido, que la oposición va a “exigir las plazas que prometieron, porque el Uruguay necesita más policías”.

Insistió en que “no hay rumbo”, sino “una especie de administración de la situación de la inseguridad”, y descartó que los cuestionamientos sean “por un tema político”.

