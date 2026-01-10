Orsi viajará a Japón para profundizar la agenda comercial del gobierno con Asia

Encuentro con Cosse

En su paso por el país, el jerarca japonés conversó con Cosse acerca de la importancia de fortalecer los víncuños entre países. "Coincidimos en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional", expresó la vicepresidenta sobre la reunión.

Además, anunció que "Uruguay será beneficiario de un fondo de cooperación superior al millón de dólares, destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública".

Posteriormente, Iwao mantuvo una reunión de trabajo con Lubetkin e integrantes de la Cancillería. Al respecto, la subsecretaria Valeria Csukasi resaltó que el objetivo es profundizar "el relacionamiento bilateral en comercio, inversiones y cooperación".

Asia en el horizonte

El gobierno se propone como objetivo lograr una mayor apertura comercial y diversificación de mercados y, en ese marco, Asia asoma como uno de los destinos predilectos, en buena parte debido a la complementariedad del comercio.

Es así que Orsi encabezará en los próximos días una misión comercial en la que ya se anotaron muchos referentes del empresariado nacional e incluso trascendió que hubo algunas consultas desde Argentina para acompañar la comitiva.

En China, el objetivo es “dar un salto de calidad en todos los aspectos referidos a la cooperación y el desarrollo económico y a la cooperación económica y comercial", según precisó días atrás Lubetkin.

A eso se suma la agenda de Cancillería, con Csukasi viajando el año pasado a diferentes países del sudeste asiático y Oceanía para explorar nuevas oportunidades de comercio y profundizar los vínculos bilaterales.