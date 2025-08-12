Orsi preocupado por dichos de Delgado sobre "trancar muy fuerte"

Orsi sorprendido

El presidente de la República Yamandú Orsi se vio sorprendido en las últimas horas, no por las interpelaciones, sino por las últimas declaraciones del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado. “Las interpelaciones son un mecanismo necesario, quizá sí me preocupen definiciones de pique que digan que hay que trancar”, dijo este lunes el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa cómo ve las ianterpelaciones solicitadas por el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) a los ministros Edgardo Ortuño y Alfredo Fratti, de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente.

En su declaración, Orsi, quien visitó la planta industrial metalúrgica CIR, se refería al discurso del presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, quien dijo, este domingo en la celebración por los 189 años del partido, que la fuerza política tiene que “trancar muy fuerte” como oposición cuando desde el gobierno “quieren venir a avasallar la voluntad popular” y “cuando quieren venir con caprichos autoritarios a malgastar la plata de los uruguayos y cuando quieren venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para Uruguay”.

“Lo escuché ayer y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar”, dijo, y consideró que “hubo ahí un error de apreciación”.