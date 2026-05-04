Orsi se reunió con el peleador Gastón "Tonga" Reyno

"Me reuní con Gastón 'Tonga' Reyno para escuchar sus proyectos: fomento deportivo, generación de contenidos y su gran sueño: traer a Uruguay uno de sus combates", expresó el presidente Orsi en su cuenta de Instagram, valorando el retorno de deportistas que han representado al país en el exterior.

"Para mí es un orgullo enorme. Es un sueño poder pelear para mi gente, para mi familia y para mi pueblo", señaló el deportista.

Bare Knuckle Fighting Championship llega al Antel Arena por primera vez

El deportista se presentará el 25 de julio en el Antel Arena en un evento de boxeo a puño limpio, lo que representa un hito para el deporte nacional y regional, ya que es la primera vez que la Bare Knuckle Fighting Championship llega a Sudamérica.

Vale recordar que el Antel Arena recibió el 10 de agosto de 2019 por primera vez un evento del Ultimate Fighting Championship (UFC), principal compañía mundial de MMA.

Durante la charla, Reyno (quien también es comentarista de boxeo y MMA en la cadena de deportes ESPN) compartió con el presidente el impacto que esta disciplina tiene a nivel global y la oportunidad que significa para los atletas locales.