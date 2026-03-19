Orsi rechazó enviar la venia para Ferrero: "Nadie manda un nombre para que se lo coman los perros"

“Esto no se arregla con un papel y mucho menos con un manoseo", sentenció Orsi. "Nadie manda un nombre para que se lo coman los perros", sentenció.

Ferrero sí, Ferrero no

Además, aseguró que en ningún momento se planteó quitarle el respaldo a Ferrero.

“Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica. No me lo cuestioné. “Imagínense que el presidente no respalde al fiscal de Corte”, señaló un día antes al ser consultado sobre el tema. Recordó que no es algo que se resuelva "por carta" y que eso es algo que todos "saben bien".

Como necesita mayorías especiales, se trabaja de otra forma. Se parlamenta esto y se conversa", señaló el presidente.

Oposición pide

Más temprano, los senadores de la oposición enviaron una nota formal al presidente solicitando que envíe la venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte titular, dejando así de ser subrogante.

Así lo dijo el senador nacionalista Javier García: “Creo que es muy importante, desde el punto de vista institucional y para definir ya la situación, que el presidente, posteriormente a que la bancada de senadores de la coalición dijera que la respalda de forma unánime por sus condiciones personales, profesionales e institucionales, y porque es una fiscal que, además de su prestigio, sufrió un atentado del narcotráfico”.