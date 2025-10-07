Orsi recibe este martes a los sindicatos y aseguró que busca "dar un paso más"

Consultado sobre la situación del puerto de Montevideo, el presidente indicó que lo ve con "preocupación" y este martes recibirá al sindicato por el efecto del conflicto en transportistas y exportadores.

En lo que respecta a los ciberataques, Orsi señaló que es un tema complejo que viene desde hace tiempo, que es un fenómeno mundial y que hay que estar preparados. "Te obliga a estar tecnológicamente a tiro".

Consultado por sobre los uruguayos presentes en la flotilla que fue interceptada por Israel, el presidente comentó que en las próximas horas se anunciará el retorno de una de las mujeres.

Agenda de Orsi

A partir de la hora 09:30 está previsto que reciba a la Federación de Funcionarios Municipales. Uno de los temas que estarán sobre la mesa es el cese de algunos funcionarios en la Intendencia de Salto.

Seguidamente, a la hora 10:45 recibe al sindicato de Conaprole para tratar el conflicto en la industria láctea con el objetivo de destrabarlo.

A la hora 12:00 recibe a integrantes de la Federación de la Industria Cárnica.

En las tres reuniones estará presente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

En la tarde, sobre la hora 17:00 asiste al cierre de actividades del Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas.

Seguidamente, a la hora 18.00 participa de la instancia que realiza el MTSS sobre seguridad y salud en el trabajo.