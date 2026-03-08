Orsi reúne al gabinete y pone en agenda la creación del Ministerio de Justicia

Posteriormente, el jueves el presidente se trasladará a Santiago de Chile para asistir a la asunción del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.

En su agenda de actividades también figura su participación el próximo 18 de marzo en la ExpoActiva Nacional, uno de los principales eventos del agro uruguayo que se desarrolla en el departamento de Soriano. Además, se prevé que el jefe de Estado esté presente en la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha.

Incertidumbre en el ámbito militar

En paralelo, fuentes militares señalaron que existe incertidumbre respecto al anuncio del gobierno sobre la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en predios militares. Según indicaron, hasta el momento no se han brindado detalles adicionales más allá de lo anunciado públicamente por el presidente Orsi y ratificado por el ministro del Interior, Carlos Negro.