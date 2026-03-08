Orsi reúne al gabinete y pone en agenda la creación del Ministerio de Justicia

El presidente Yamandú Orsi convocó al segundo Consejo de Ministros del año, que se realizará este lunes a las 12:00 horas en la Torre Ejecutiva. Según indicaron fuentes de Presidencia, el encuentro tendrá como objetivo analizar junto a los secretarios de Estado las principales prioridades del gobierno para 2026.
Agenda de gobierno y definiciones para 2026
Uno de los puntos centrales de la reunión será el repaso de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Parlamento en los próximos meses. Entre ellos se destaca la iniciativa para crear un Ministerio de Justicia, propuesta que el gobierno ha planteado como parte de una reorganización institucional en el área de seguridad y justicia.
La instancia también marcará el inicio de una semana con una agenda cargada para el mandatario. El martes, Orsi viajará al departamento de Rocha para participar en la inauguración oficial de la cosecha de arroz, una actividad clave para el sector productivo.
Posteriormente, el jueves el presidente se trasladará a Santiago de Chile para asistir a la asunción del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.
En su agenda de actividades también figura su participación el próximo 18 de marzo en la ExpoActiva Nacional, uno de los principales eventos del agro uruguayo que se desarrolla en el departamento de Soriano. Además, se prevé que el jefe de Estado esté presente en la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha.
Incertidumbre en el ámbito militar
En paralelo, fuentes militares señalaron que existe incertidumbre respecto al anuncio del gobierno sobre la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en predios militares. Según indicaron, hasta el momento no se han brindado detalles adicionales más allá de lo anunciado públicamente por el presidente Orsi y ratificado por el ministro del Interior, Carlos Negro.