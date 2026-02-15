Cuatro muertos deja ataque israelí en frontera entre Líbano y Siria

Pese al alto el fuego acordado entre Beirut y Tel Aviv el 27 de noviembre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando periódicamente zonas en el sur y el este del Líbano, ocupando varias alturas estratégicas en territorio libanés y llevando a cabo asesinatos selectivos con drones contra civiles asociados con la milicia chií libanesa Hizbulá.