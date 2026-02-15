Cuatro muertos deja ataque israelí en frontera entre Líbano y Siria

Al menos cuatro personas murieron debido a un ataque israelí con dron contra un automóvil en la frontera entre el Líbano y Siria, informó la agencia de noticias NNA.
"Un dron enemigo israelí atacó un vehículo en la frontera entre el Líbano y Siria, entre los cruces fronterizos de Masnaa y Jdeidet Yabous; como resultado, cuatro personas perdieron la vida", comunicó el medio el domingo.
Pese al alto el fuego acordado entre Beirut y Tel Aviv el 27 de noviembre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando periódicamente zonas en el sur y el este del Líbano, ocupando varias alturas estratégicas en territorio libanés y llevando a cabo asesinatos selectivos con drones contra civiles asociados con la milicia chií libanesa Hizbulá.
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano ha acusado en reiteradas ocasiones a las FDI de acciones que amenazan la vida de civiles y de sus propios cascos azules en el sur del país árabe, así como por la pulverización de productos químicos.
Israel justifica sus acciones, alegando que pretende garantizar la seguridad nacional mediante la eliminación de la amenaza militar que proviene de Hizbulá.
(Sputnik)