BPS: ansiedad y depresión constituyen el 14% de las causas de certificaciones más frecuentes de 2025

El BPS otorgó 1.833.719 certificaciones a lo largo de 2025 lo que abarca a 1.368.479 personas, lo que significó un aumento de 8,4% con respecto a 2024. La información oficial muestra que del total de personas certificadas, un 14% tuvo episodios de salud mental registrados en el organismo como trastornos de ansiedad o episodios depresivos.
Más de 10 mil personas registraron trastornos de ansiedad, afecciones mentales caracterizadas por miedo, preocupación excesiva o pánico persistentes que interfieren con la vida diaria.
Los síntomas incluyen taquicardia, respiración rápida, tensión muscular, insomnio y problemas de concentración. Los tratamientos efectivos incluyen psicoterapia (especialmente la terapia cognitivo-conductual), medicación (ISRS) y cambios en el estilo de vida, como ejercicio y técnicas de relajación.
Otras patologías registradas por el BPS
Además de las vinculadas con la salud mental, la patología más frecuente por cantidad fue la dorsalgia (dolor en la zona media alta de la espalda). Otras certificaciones fueron por gastroenteritis, infecciones agudas de las vías respiratorias, trastornos articulares o dolor abdominal.
En el desglose por sexo, seis de cada 10 certificaciones fueron para mujeres. El BPS mostró que la franja etaria con mayor cantidad fue la de entre 25 y 34 años con el 27%. Después le siguió la de 35 a 44 años con 24% y la de 45 a 54 años con el 20,5%.