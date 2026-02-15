BPS: ansiedad y depresión constituyen el 14% de las causas de certificaciones más frecuentes de 2025

Otras patologías registradas por el BPS

Además de las vinculadas con la salud mental, la patología más frecuente por cantidad fue la dorsalgia (dolor en la zona media alta de la espalda). Otras certificaciones fueron por gastroenteritis, infecciones agudas de las vías respiratorias, trastornos articulares o dolor abdominal.

En el desglose por sexo, seis de cada 10 certificaciones fueron para mujeres. El BPS mostró que la franja etaria con mayor cantidad fue la de entre 25 y 34 años con el 27%. Después le siguió la de 35 a 44 años con 24% y la de 45 a 54 años con el 20,5%.